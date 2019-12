UNIZO Limburg reikt ‘Handmade In Belgium’-label uit aan Truiense Rayah Wauters Dirk Selis

27 december 2019

20u22 0 Sint-Truiden Zaakvoerster Rayah Wauters ontving uit handen van Bart Lodewyckx, Werner Berebrouckx, voorzitter UNIZO Sint-Truiden en bestuursleden Iris Houben en Carl Nijssens, het HIB label. Rayah maakt ‘an object to remember’.

“An object to remember is meer dan enkel een houten urne. Het is een ode aan het leven, een symbolisch teken aan de wand dat het leven viert in al zijn facetten”, vertelt bezieler Rayah Wauters. “Het is ter ere van je meest geliefde soulmate, je meest gepassioneerde minnaar, je meest dierbare kind... Het is ontworpen als een wandobject dat past in elk interieur zonder tè aan- of afwezig te zijn. Het is zuiver en eerlijk zoals de natuur, kwetsbaar elegant en onbegrensd zoals het leven.”

Handgemaakte producten

Met het HIB-label wil UNIZO Limburg ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en deze Truiense onderneemster past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg uit. Met dit label erkent UNIZO Limburg de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij UNIZO het HIB-label in het leven hebben geroepen”, zegt ook UNIZO-bestuurder Carl Nijssens.

Strikte criteria

Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Hij of zij mag maximum twintig werknemers in dienst hebben. Bovendien moet het product voor minstens 50 procent ‘handmade’ zijn. Het product heeft daarnaast een zekere nutsfunctie en is uniek in zijn soort.