UNIZO Limburg en Mode Unie vragen met cartoons om winkelen met sociale bubbel weer toe te laten Birger Vandael

08 augustus 2020

15u05 6 Sint-Truiden UNIZO Limburg en Mode Unie dringen erop aan om ‘shoppen met je bubbel’ terug toe te laten. Om hun boodschap in de verf te zetten, schakelden ze de Truiense cartoonist Kim Duchateau in. Hij maakte twee cartoons die de problematiek op ludieke wijze illustreert. “Ondernemers in de retail hebben alle inkomsten nodig om te kunnen overleven, en daarbij maakt shoppen met je bubbel een immens verschil”, stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder bij UNIZO Limburg.

De initiatiefnemers benadrukken dat de retailsector er sinds de heropening in mei alles aan doet om conform de maatregelen te zijn en de veiligheid van hun klanten te garanderen. “De volksgezondheid primeert en we respecteren het beleid. We begrijpen echter niet dat je met je partner, kinderen of bubbel op restaurant mag, maar niet kan gaan shoppen”, zo stelt Lodewyckx. “Zeker nu er een algemene mondmaskerplicht is in de winkels, moet dat toch mogelijk zijn?”

Lodewyckx wordt in zijn betoog bijgetreden door Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. Zij benadrukt dat modehandelaars het vertrouwen kregen van de consument en er met veel goesting weer gewinkeld werd. “In die zin is de verstrenging van de maatregel om individueel te komen shoppen, en dat voor maximaal dertig minuten, onbegrijpelijk.”

Cartoons

De cartoons van Kim Duchateau kaarten het probleem extra aan. “Uiteraard is volksgezondheid ook voor ons prioritair, maar de overheid moet het evenwicht bewaren tussen de economische leefbaarheid van de sectoren en de maatregelen die genomen worden om deze volksgezondheid te beschermen”, zeggen Lodewyckx en Delanghe in koor. “De nieuwe maatregelen opgelegd voor de modesector zijn bijzonder streng, rekening houdend met het feit dat experts meerdere malen aanhaalden dat winkels niet het probleem zijn wanneer het aankomt op het verspreiden van het virus.”

De vraag is dus duidelijk: een versoepeling van de regels en de mogelijkheid om te shoppen met mensen binnen de bubbel. “De nieuwe maatregel zal zeker en vast ook een rem zetten op de soldenverkoop. Consumenten winkelen nu immers liever niet alleen.”

40% minder verkocht

Uit een enquête van Mode Unie blijkt overigens dat modehandelaars gemiddeld 40% minder verkochten in het afgelopen zomerseizoen ten opzichte van datzelfde seizoen vorig jaar. Door de verplichte sluiting in de acht beste weken van het seizoen hebben modewinkels nog heel wat stock over die ze zoveel mogelijk willen verkopen tijdens de solden. “De soldenverkoop is cruciaal om de derving van het zomerseizoen iets te verzachten. Door de verstrengde maatregelen worden consumenten afgeschrikt om te gaan shoppen, wat een drastische minderverkoop tot gevolg zal hebben.”