UNIZO bezoekt Atlantis: “’s Werelds grootste centrum op gebied van de auditieve hersenstimulatie ligt in Sint-Truiden” Dirk Selis

20 februari 2020

15u24 0 Sint-Truiden Een vijftigtal ondernemers was te gast bij Atlantis voor een boeiend bedrijfsbezoek. Jozef Vervoort en dochter Astrid vertelden gepassioneerd het verhaal over hun levenswerk.

“Het centrum is vandaag uitgegroeid tot ‘s werelds grootste centrum op gebied van de auditieve hersenstimulatie”, weet Astrid Vervoort. “Er wordt speciale filterapparatuur gebruikt om met audiosignalen de hersenen te prikkelen. Met deze speciale methode zijn al meer dan 35.000 gezinnen van over de hele wereld behandeld met een positief resultaat.” Astrid Vervoort lichtte de bedrijfsstructuur toe van vzw Atlantis, gelinkt aan het zusterbedrijf Mozart Brain Lab nv, waar het hersenonderzoek wordt georganiseerd, de apparatuur verkocht wordt, de opleidingen en de congressen gegeven worden en het internationaal netwerk gecentraliseerd is. “Dankzij de speciale luistertraining en het internationale karakter van de firma’s trekken jaarlijks duizenden mensen naar Sint-Truiden”, zegt Vervoort.

UNIZO voorzitter Werner Berebrouckx was achteraf lovend over dit bedrijfsbezoek: “De passie waarmee Jozef en Astrid hun verhaal vertellen en in de praktijk omzetten, is een voorbeeld voor vele ondernemers. Atlantis is in Sint-Truiden wel gekend, maar we merkten gisteren toch dat hun activiteiten onbekend zijn. We mogen als Truienaars fier zijn op zo’n toonaangevend centrum in onze stad. Ze zijn goud waard, voor hun patiënten wereldwijd maar ook voor ons.”