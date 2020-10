Unieke Limburgse luchtfoto’s als uitgangspunt voor zoektocht naar nieuwe verhalen uit WOII Birger Vandael

07 oktober 2020

11u27 0 Sint-Truiden In samenwerking met de Universiteit Gent heeft de provincie Limburg het participatieve project ‘Onder de Radar’ gelanceerd. Hiermee wil de provincie achtergelaten sporen uit Wereldoorlog II verzamelen. Het uitgangspunt zijn een reeks unieke luchtfoto’s die onlangs werden ontdekt. Uit elk van de 42 gemeenten in Limburg zal de komende maanden een spraakmakende getuigenis gedeeld worden.

“Dat ook onze provincie heel wat meegemaakt heeft in WO II hoeft geen betoog. We zijn ons echter minder bewust van de sporen die de oorlog heeft achtergelaten: fysieke littekens in het landschap, maar ook verhalen in de hoofden van wie erbij was”, zo vertelt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens. “Samen vormen ze een deel van onze geschiedenis die we in gedachten en in ere moeten houden. Dankzij een onderzoek van de Universiteit Gent en de input van alle Limburgers kunnen we via onderderadar.be de puzzel van WO II verder aanvullen.”

Beierse boer

Cruciaal in dit project zijn unieke luchtfoto’s die in 2019 ontdekt werden door de Vakgroep Archeologie van de UGent. In april 1945 probeerden de terugtrekkende Duitsers hun archieven veilig te stellen door ze te verstoppen. Tijdens de geheime operatie ‘Dick Tracey’ slaagden de geallieerden er in om 800 000 luchtfoto’s van Europa en de Sovjetunie te onderscheppen bij een Beierse boer, verborgen onder het hooi. Van de 594 beelden van België zijn er 96 boven Limburg getrokken. Hun uitstekende kwaliteit en de notities van de Duitsers op de foto’s geven veel informatie prijs die velen nog niet kennen.

Ook de geallieerden organiseerden meerdere vluchten, zoals operatie Casey Jones, om onder meer Limburg in beeld te brengen. Dat brengt het totaal op 810 foto’s, die het volledige Limburgse grondgebied dekken en een prachtig beeld geven van het Limburg van toen. Dit overzichtsbeeld wordt als uitgangspunt gebruikt voor ‘Onder de Radar’. “We hopen dat beeld te vervolledigen met unieke verhalen rond loopgraven, bunkers, vliegvelden, schuiloorden en kampementen”, zegt Philtjens. “Anderzijds zal het platform ook een bron van inspiratie en virtueel werkveld worden voor historici, archeologen, de erfgoedsector, educatieve projecten, …”

Erfgoed bewaren

De provincie Limburg zet niet voor het eerst een participatief project op touw. “Een groot stuk van ons erfgoed rust in de hoofden van de Limburgers. We moeten blijven bijleren uit de kennis van voorgaande generaties. Niet alleen om ons bestaand erfgoed beter te leren kennen, maar ook en bovenal om geen onontdekt erfgoed verloren te laten gaan”, aldus gedeputeerde Philtjens.

Ken je zelf een relict of een overblijfsel, uit WO II? Heb je een origineel verhaal over dit relict? Prik het dan vanaf 9 oktober op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s. Tot 31 juli 2021 kun je jouw verhaal insturen, maar ook daarna kun je het platform blijven bezoeken. Alle info is terug te vinden via www.onderderadar.be.