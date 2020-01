Uitbetaling schadevergoedingen droogte 2018: “Niet alle boeren zijn uitbetaald” Vautmans tevreden, maar roept op tot snellere behandeling dossiers Dirk Selis

14 januari 2020

12u22 0 Sint-Truiden De afgelopen maanden betaalde de Vlaamse regering 100 miljoen euro aan schadevergoedingen uit ter compensatie van de droogte uit 2018, die als landbouwramp erkend werd. Bij de uitbetaling werd voorrang gegeven aan fruittelers.

“Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering op mijn vraag is ingegaan om de schadevergoedingen voor de droogteschade uit 2018 zo snel mogelijk uit te betalen en daarbij voorrang te geven aan de fruitboeren”, zegt Europees Parlementslid, zetelend in de Commissie Landbouw, Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe). “Zij hebben het, door samenvallende omstandigheden zoals de Ruslandboycot, lage prijzen en veel schade ten gevolge van extreme weersomstandigheden, het moeilijkst.”

Overleven

“Toch wil ik bij dit goede nieuws een belangrijke kanttekening maken, want nog niet alle boeren zijn ondertussen uitbetaald. Je moet weten dat die uitbetalingen voor onze boeren levensnoodzakelijk zijn om te overleven. Ik dring er daarom op aan dat de Vlaamse regering de dossiers zo snel mogelijk afrondt, en ook met spoed de erkenning van de zonnebrand en droogte uit 2019 als landbouwramp erkent. In juli werden de vaststellingen met de schadecommissies gedaan, in oktober erkende het KMI de zonneschijn als uitzonderlijk en in december gebeurde hetzelfde voor de droogte. Ik hoop dan ook dat hier snel uitsluitsel over komt”, besluit Vautmans.