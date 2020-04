Twintigers Glenn en Jolien vormen het eerste Truiense coronabruidskoppel: “De liefde wacht niet, hé!” Dirk Selis

05 april 2020

20u10 0 Sint-Truiden Zaterdag is in Sint-Truiden het eerste koppel in coronatijd getrouwd. Die eer viel te beurt aan Glenn Meers (27) en Jolien Marriott (20).

“Ons huwelijk is anders verlopen dan verwacht, maar het stadsbestuur heeft er alles aan gedaan om de plechtigheid zo mooi mogelijk te maken”, zegt de kersverse bruid Jolien Marriott (20). Onze vier getuigen mochten mee in de trouwzaal en de rest van onze familie keek mee via een livestream. Zo kon iedereen er toch bij zijn, zelfs mijn opa en oma in Spanje! Op 8 augustus trouwen wij voor de kerk en gaan wij een superfeest houden. Hopelijk kan dan heel de familie er in het echt bij zijn. Maar we hebben vandaag toch nog een flesje cava gekraakt.”

Liefde alleen maar sterker

“Wij hebben elkaar leren kennen via een kennis. Wij zaten beiden in een zeer moeilijke situatie, ik heb Glenn in huis genomen terwijl we elkaar amper kenden. Samen zijn we beginnen te vechten om uit de financiële problemen te komen. We hebben beiden werk gevonden en uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen door heel hard samen te werken. Door deze situatie werd onze liefde alleen maar sterker. En die liefde wacht niet. Ook niet voor het cononavirus”, besluit de fiere bruid.