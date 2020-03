Tweede Coronadode in Sint-Trudo Ziekenhuis Dirk Selis

20 maart 2020

20u49 6 Sint-Truiden De teller van het aantal Coronadoden in Limburg staat vrijdagavond op 5, nu er in het Sint-Trudo Ziekenhuis een tweede patiënt aan het Coronavirus is overleden.

In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierf opnieuw een patiënt aan de gevolgen van het coronavirus. Dinsdagochtend overleed in Jessa ook al een coronapatiënt. Maandagochtend stierf in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik een 72-jarige coronapatiënt uit Bree.

Donderdag raakte bekend dat ook in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden een dodelijk coronaslachtoffer te betreuren heeft. “Bij ons stierf dinsdagavond een patiënt die medisch zeer zwaar belast was”, zei woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden vanmorgen. “Maar de patiënt stierf uiteindelijk wel aan het virus.”

Lichtpuntje

Vanavond maakte Miet Driesen bekend dat er een tweede Coronadode in het Trudoziekenhuis is gevallen. “De al wat oudere persoon, is gisterenavond overleden. Er zijn 21 personen met het virus opgenomen, waarvan 5 op intensieve zorgen. Een lichtpuntje is dat er vandaag twee personen die besmet waren van het virus, genezen zijn en het ziekenhuis hebben mogen verlaten.”