Twee zwaargewonden bij frontale botsing op N80 Dirk Selis

22 november 2019

In Sint-Truiden zijn donderdagavond twee auto's frontaal gebotst. De klap was enorm.

Bij de aanrijding boven op de brug op de N80 raakten de twee bestuurders zwaargewond. Vermoedelijk maakte een van beide een foute voorrangsinschatting aan de afslag naar de N3 – Haspengouwlaan. De impact was zo heftig dat beide slachtoffers door de brandweer uit hun wrakken moesten bevrijd worden en met ernstige verwondingen werden overgebracht naar ziekenhuizen in Hasselt en Sint-Truiden. Door het ongeval was er verkeershinder. Een rijbaan werd afgesloten en het doorgaand verkeer naar Gingelom omgeleid.