Twee seizoensarbeiders zwaar verbrand bij brand in fruitloods in Sint-Truiden Dirk Selis

18 mei 2020

10u07 14 Sint-Truiden Een zware brand heeft zondagnacht een fruitloods in Sint-Truiden vernield. Daar logeerden ook een dertigtal seizoensarbeiders. Twee van hen zijn ernstig verbrand en naar een brandwondencentrum overgebracht. Enkele anderen zijn preventief naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand zou buiten ontstaan zijn.



De oorzaak is nog niet bekend, maar het vuur ontstond rond 2 uur buiten aan de loods in de Drie-Gezustersstraat in deelgemeente Zepperen. Op de benedenverdieping zijn koelcellen en opslagplaatsen ondergebracht. De bovenverdieping is ingericht als logement voor seizoensarbeiders. Daar zou plaats zijn voor een 120-tal mensen.

“De brand zou buiten ontstaan zijn. Volgens de eerste berichten van de brandweer waren er dertig seizoensarbeiders aanwezig”, zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Twee arbeiders liepen zware brandwonden op. Eén iemand is voor 50 procent verbrand, een andere arbeider voor 30 procent. Vermoedelijk zijn ze bij het uitbreken van de brand de verkeerde richting uitgelopen, naar de brand toe in plaats van naar buiten. Ze zijn overgebracht naar het gespecialiseerde brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Enkele anderen zijn voor een controle naar het Sint-Trudo Ziekenhuis overgebracht, maar konden later alweer naar huis. Zij hadden enkel wat rook ingeademd.”

Grootwatertransport

Ondertussen woedde het vuur in alle hevigheid en werd het grootwatertransport afgekondigd. Daardoor kreeg de brandweer van Sint-Truiden versterking van tankwagens uit een heel aantal andere kazernes uit Limburg. Vanochtend werd nog altijd nageblust. De schade in de loods is groot. De getroffen arbeiders kregen bijstand van slachtofferhulp. Voor hen is ondertussen een ander onderkomen gevonden.