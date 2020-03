Twee Rotterdamse heroïneverkopers van 18 jaar krijgen 24 maanden cel Birger Vandael

26 maart 2020

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft twee Rotterdamse heroïneverkopers van amper 18 jaar veroordeeld tot celstraffen van 24 maanden. De heren werden in november en december 2019 aangetroffen in het Truiense met heroïne in hun bezit. Uit een lezing van het gsm-verkeer werd geconcludeerd dat de heren in België waren met de bedoeling de drugs te verkopen. Ze konden evenmin een uitleg geven voor de 270 euro die één van hen op zak had. De helft van de celstraf werd met uitstel uitgesproken. Ook 6.400 euro van de 8.000 euro geldboete moeten de heren niet effectief betalen.