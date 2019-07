Twee kinderen gewond bij ongeval met vrachtwagen RTZ

12 juli 2019

17u38 0

Aan de Rellestraat in het centrum van Sint-Truiden botsten vrijdagochtend omstreeks half tien een auto en een vrachtwagen. In de wagen liep de 32-jarige D. C. en de twee kinderen van 4 en 7 jaar oud uit Tessenderlo verwondingen op.