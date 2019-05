Twee keer per week gratis fruit voor stadswerknemers DSS

21 mei 2019

15u32 0 Sint-Truiden Van mei tot oktober kunnen alle personeelsleden van de stadsorganisatie van Sint-Truiden op dinsdag en donderdag opnieuw genieten van gratis fruit. Het lokaal bestuur geeft zo het goede voorbeeld om de bevolking aan te zetten om streek- en seizoensgebonden te consumeren.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil de bevolking aanzetten meer lokaal en duurzaam te eten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, ook de landbouwers zijn hierbij gebaat. Om het goede voorbeeld te geven, stelt de stad daarom gratis fruit ter beschikking van haar personeel. De vruchten zijn allemaal lokaal van oorsprong. In het andere geval dragen ze het Fairtrade-label. “De komende zes maanden kunnen onze 450 werknemers verspreid over zes stadsgebouwen twee keer per week genieten van een sappige portie seizoensgebonden en duurzaam geproduceerd fruit. We trekken hiervoor ruim 11.000 euro uit. Dat is een goede investering in het welzijn van onze personeelsleden”, vertelt schepen Personeelsbeleid Hilde Vautmans. “We hebben daarom beslist om dit jaar opnieuw fruit op het werk aan te bieden. We doen dit al ruim drie jaar, en dat wordt enorm gesmaakt door ons personeel”, besluit burgemeester Veerle Heeren.