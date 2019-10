Exclusief voor abonnees Twee jaar na hartstilstand is Pierre genoodzaakt te verhuizen naar woonzorgcentrum: “Eindelijk opnieuw genieten van het leven” Dirk Selis

11 oktober 2019

07u50 0 Sint-Truiden Ruim twee jaar geleden kreeg de nu 64-jarige Pierre een hartstilstand. Na een moeilijke reanimatie en een korte coma kampte hij met cognitieve beperkingen. Toen Pierre eerder dit jaar steeds zorgbehoevender werd, besloot het koppel te verhuizen naar Triamant Haspengouw. Dat intergenerationele woonzorgcentrum heeft sinds kort zijn zorgmogelijkheden uitgebreid zodat ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel samen met hun naaste(n) er terechtkunnen, zowel tijdelijk als blijvend.

“Na een moeilijke reanimatie begon Pierres hart wel weer te kloppen, maar door het zuurstoftekort hadden zijn hersenen schade opgelopen”, vertelt Carine Koch (41) over de hartstilstand van haar partner. “Hij werd voor een paar dagen in een kunstmatige coma gehouden. Toen hij iets later volledig wakker werd, kon hij zich niets meer herinneren. Pierre moest alles opnieuw leren: van stappen en praten tot zelfs eten, drinken en zich wassen. Al snel bleek dat zijn motoriek wel nog in orde was. De problemen situeerden zich vooral op cognitief vlak”, vertelt Carine.

