Twee filmvertoningen voor Holebifilmfestival DSS

19 november 2019

15u00 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden neemt voor de derde keer deel aan het Holebifilmfestival. In Cinema Cameo staan twee filmvoorstellingen geprogrammeerd om inwoners te sensibiliseren over het gevaar van discriminatie tegen holebi’s en op te roepen tot verdraagzaamheid.

Maandag konden bezoekers naar ‘Pride’ gaan kijken. Deze film vertelt het intrigerende verhaal van een bijzondere band tussen LGTB+-activisten en mijnwerkers in het Londen van de jaren 80. Dinsdagavond rolt ‘Temblores’ vanaf 20.15 uur over het filmscherm, een prent die de absurditeit van zogenaamde homobekering onder de aandacht brengt. “Homo- en transfobie kunnen én willen wij niet tolereren. Met het filmfestival willen we inwoners over dit belangrijke thema beroeren. Als stadsbestuur gaan we dan ook actief de strijd aan tegen homo- en transgenderhaat. We hebben hiervoor dit jaar nog een charter ondertekend samen met het Regenbooghuis Limburg. Voorzitter Leopold Lindelauff komt op beide opvoeringen daarom ook persoonlijk langs om toeschouwers te woord te staan”, zegt schepen van Gelijke Kansen Hilde Vautmans.

Meer info over het holebi- en transgenderbeleid van de stad Sint-Truiden, is terug te vinden op www.sint-truiden.be/lgtb. De volledige programmatie van het Holebifilmfestival en meer informatie over de filmvertoningen is raadpleegbaar op www.holebifilmfestival.be.