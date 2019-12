Turende Indiaan is mascotte van nieuwe rode peer: “Ongepast en aangebrand”, volgens gemeenteraadslid Eddy El Herbouti (sp.a) Dirk Selis

10 december 2019

16u09 2 Sint-Truiden De eerste helemaal rode peer ligt al vanaf november in de grootwarenhuizen. Red Modoc, is de naam van de peer. “De Red Modoc is meteen de roodhuid onder de peren”, zegt Dominiek Noppe. En om hun boodschap kracht bij te zetten tuurt sinds kort een immense Indiaan de Haspengouwse horizon af. “Ongepast en aangebrand”, vindt het Truiense gemeenteraadslid Eddy El Herbouti (sp.a).

Fruit- en groentenexportbedrijf Vergro plukt dit seizoen de eerste volledig rode peer. Red Modoc is de naam, naar eigen zeggen genoemd naar een indianenstam die vroeger leefde in de regio van de Amerikaanse ontwikkelaar van het ras en verwijzend naar de rode kleur van de peer. De peer is een kruising van Red Barlet en Forelle. “De grote voordelen van deze peer zijn uiteraard de dieprode kleur en bijzondere smaak. De kleur is 100 procent ongeëvenaard in de fruitwereld. Ook het pluktijdstip is ideaal omdat deze na de Conference en de Doyenné valt. Vandaag is er 13 hectare van aangeplant, waarvan 10 hectare door Vergro. Dat is goed voor een eerste oogst van 100 ton. In het najaar worden nog 25 hectare aangeplant door collega-telers die mee instappen in het conceptras Red Modoc. Boomkwekerij Rene Nicolai levert de bomen en het fruit kan enkel als clubras via Vergro vermarkt worden”, zegt Domiek Noppe van het bedrijf Vergro.

Stigmatiserend, ongepast en aangebrand

“Goed dat de fruitsector vooruit denkt en actie onderneemt om onder het juk van de Russische perenboycot uit te komen. Maar die marketingcampagne? Kon men echt niet creatiever uit de hoek komen”, vraagt het Truiense gemeenteraadslid Eddy El Herbouti (sp.a) zich af. “Deze campagne werkt stigmatiserend, is ongepast en aangebrand. Ik zal het Truiense bedrijf Vergro per brief vragen om hun campagne toch wat aan te passen anno 2019", argumenteert het raadslid.

Washington Redskins,

Raadslid El Herbouti verwijst naar de Verenigde Staten waar er al jaren commotie over de naam en het logo van het American footballteam Washington Redskins, die als racistisch worden gezien vanwege hun verwijzing naar de oorspronkelijke inwoners van de VS. Vorig jaar kwam in de VS zelfs de mascotte van AA Gent, eveneens een indiaan, in opspraak na een artikel in de New York Times. Ei zo na moest AA Gent de indiaan uit het logo van de club verwijderen. En de levende mascottes van de ploeg, de als opperhoofd verklede Buffalo Ben en Squaw Mel, moesten bijna uit de Ghelamco Arena verdwijnen. Zelfs Suzan Shown Harjo, Amerika’s bekendste voorvechtster van de rechten van Native Americans, tikte het bestuur van AA Gent op de vingers.

Stereotiep

Unia, Bram Sebrechts reageert kort: “ Deze campagne is inderdaad eerder stereotiep, maar wat ons betreft geen inbreuk op de wetgeving dienaangaande.”