Turbulentie in ‘het mekka van de drone-industrie’: Droneport zet CEO Mark Vanlook aan de deur Tom Vanham (LRM): “In een Europese markt moeten we klaar zijn voor ‘the next nevel’” Dirk Selis

21 mei 2020

11u44 1 Sint-Truiden Dat het rommelt binnen Droneport, het zelfverklaarde Dat het rommelt binnen Droneport, het zelfverklaarde mekka voor de drone-industrie, wil men niet gezegd hebben. Maar dat er een nieuwe CEO komt om de huidige algemeen directeur Mark Vanlook te vervangen staat vast. “Klopt, we nemen afscheid van Mark en verwelkomen Kris Van den Bergh”, zegt Tom Vanham, de algemeen directeur van LRM.

DronePort is een complex met onder meer kantoren, een incubator voor start-ups en testfaciliteiten in Sint-Truiden. Dronepiloten kunnen er experimenteren in gecontroleerde testzones, binnen en buiten. Dat moest van de campus ook een internationaal begeerde locatie maken. Een andere unieke factor is dat drones er kunnen worden getest in combinatie met bemande vluchten. “Deze nieuwe campus voor bemande luchtvaart en de steeds belangrijker wordende drone-industrie heeft alles in huis om beide sectoren samen te brengen en te laten groeien”, zei een trotse Mark Vanlook, algemeen directeur van DronePort bij de opening eind december 2018. “Zo zullen er op de site jaarlijks heel wat piloottrainingen, initiatievluchten en commerciële vluchten plaatsvinden, met dank aan het unieke luchtruim en de ruime landingsbaan. Voor drones zijn er ook meerdere specifieke testzones waar ze tot 650 meter hoog kunnen vliegen, hetgeen uniek is in Europa.”

Te weinig manager

Maar in de wandelgangen kwam er steeds meer kritiek op de managementstijl van Vanlook. “Te veel burgerlijk ingenieur, te weinig manager. De coronacrisis kon nog wat verhullen dat er toch wel erg veel leeg stond in de prachtige gebouwen van Droneport. Maar de raad van bestuur heeft vorige week nu toch de knoop doorgehakt”, zegt een vooraanstaand Limburgse ondernemer. Naar verluidt gaat Mark Vanlook zich nu verder toeleggen op de dronesectorfederatie EUKA, waar hij directeur van is.

Vliegende auto’s

“Of Vanlook geen risico op overinvestering vreest?”, vroeg de krant De Tijd in 2018. “Er zal altijd technologie bijkomen. De luchtvaartsector komt nog maar net piepen in de drone-industrie, die ontstaan is in de IT. Boeing en Airbus werken al aan vliegende auto’s, de kruising van een vliegtuig, een zelfrijdende auto en een drone. Het zal wel nog twintig jaar duren voor we naar het werk vliegen met een zelfsturend vliegtuigje. Maar een corridor tussen dronehavens boven de snelwegen, als antwoord op de files, daarvan zie ik de eerste stapjes al binnen vijf à tien jaar. Ooit stijgen hier vliegende auto’s op”, antwoordde Vanlook toen.

Harvard

“We hebben samen met de raad van bestuur beslist dat het tijd is voor een ‘scale up’”, zegt Tom Vanham, de algemeen directeur van LRM vandaag. “Een tweede fase in de strategie die we met Droneport voor ogen hebben. Met Kris Van den Bergh halen we een ondernemer in huis die ook veel kennis heeft van de luchtvaartsector. Van oorsprong lijnpiloot en graduate van de Harvard Business School, kwam Kris na het faillissement van Sabena terecht bij Airbus in Toulouse als verantwoordelijke voor de opleiding A380. Nadien nam hij samen met een vennoot de Sabena Flight Academy over, die in 2008 werd verkocht. Sinds 2010 is Kris actief als investeerder en coach in enkele Vlaamse start-ups en scale-ups, waaronder spelers in de luchtvaartsoftware, de politie- en parkeersoftware en drones. Kris is nog steeds actief piloot en instructeur.”

“Op korte tijd heeft de campus zich ontwikkeld tot dé motor van de drone-industrie in Vlaanderen”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Na een succesvolle opstart met de realisatie van een hoofdgebouw, unieke test- en dronefaciliteiten, de bouw van een grote vliegtuigloods en de uitbouw van een sterke community van drone- en luchtvaartgebonden bedrijven, maakt Droneport zich op voor de volgende groeifase.”

Mark Vanlook was niet bereikbaar voor commentaar.