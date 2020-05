Truiense zaterdagmarkt opnieuw van start: “Opzet geslaagd” Dirk Selis

23 mei 2020

16u48 4 Sint-Truiden “Waar is de ingang?”, was het het meest gehoorde zinnetje vanmorgen op en rond de Grote Markt van Sint-Truiden. Om een grote toestroom te vermijden werd de oudste zaterdagmarkt van Limburg opgedeeld met 50 kramen op de Veemarkt en 50 kramen op de Grote Markt. Alles draaide rond veiligheid. Al was dat afstand houden bijwijlen toch niet helemaal evident.

“Nadat de Nationale Veiligheidsraad vorige week bekend maakte dat er slechts 50 marktkramen op de markt worden toegelaten, hebben we samen met onze marktleider en de Beroepsvereniging van Marktkramers onderzocht wat dat betekende voor onze Haspengouw Markt. Om de veiligheid te kunnen garanderen, organiseerden we daarom vandaag een markt op twee locaties in Sint-Truiden en maakteen gebruik van de grote ruimte die we in onze stad ter beschikking hebben. Ik ben vandaag dan ook bijzonder tevreden dat we in onze opzet geslaagd zijn”, vertelt een tevreden schepen van markten Jos Pierard.

Toch bleek dat afstand houden toch best moeilijk. Bijwijlen werd het echt wel druk op de Grote Markt. “Denk aan uw afstand mijnheer”, bijt een kokette dame een al wat oudere man aan de ‘Charcuterie-stand’ toe. Maar al bij al leken de Truienaren vooral blij dat het leven weer even ‘normaal’ begon door te schemeren.

Stewards

“Het maximum aantal personen dat mag worden toegelaten op de markt, bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam”, gaat Pirard verder. “De markt werd daarom gemonitord door stewards. Zij zorgden ervoor dat het maximum toegelaten bezoekers niet overschreden wordt. Verder hielden ook de gemeenschapswachten en onze politie een oogje in het zeil. Op iedere markt was één duidelijke in- en uitgang. Al was dat voor velen nog wat zoeken. Er was ook alcoholgel aanwezig voor de handhygiëne aan de ingang van de markt. Elke marktkramer voorzag producten voorzien om de handen te ontsmetten. De mogelijkheid tot parkeren op de Veemarkt bleef gegarandeerd.”

Diversiteit

Maar niet iedereen was tevreden met de nieuwe aanpak. “Hoe komt het dat er op het plan van de Grote markt geen of één vreemde naam staat en Veemarkt staat vol met vreemde namen”, vragen Pritty Kaur en Ludwig Vandenhove (sp.a) zich af? “Waarom is er niet gedacht aan de diversiteit? COVID - 19 is er toch voor iedereen. De stad Sint-Truiden zou een goede voorbeeld moeten geven maar dit is zeker niet de voorbeeld dat wij verwachten van onze stad. Wij zijn allemaal gelijk en ieder van ons verdient gelijke kansen en de plan zo snel mogelijk aan te passen.”

“Eerder toeval dan regel”, reageert schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld) op de aantijgingen van de oppositie. “En al zeker niet met de bedoeling iemand te benadelen of te discrimineren.”