Truiense woonzorgcentra gaan coronavirus te lijf door verneveling van ... bleekmiddel “Niet nodig”, oordeelt men bij Sciensano Dirk Selis

30 april 2020

14u31 5 Sint-Truiden Wanneer het regent in Washington, nevelt het zowaar in Sint-Truiden. Terwijl de wereld lachte met de Amerikaanse president Trump die het coronavirus met bleekwater te lijf wou gaan, heeft men in Sint-Truiden geluisterd. Het zorgbedrijf heeft vier vernevelaars aangekocht om bewonerskamers met zilver-gestabiliseerd bleekwater te desinfecteren. “Niet nodig”, oordeelt men bij Sciensano.

Woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland in Sint-Truiden starten vandaag met ruimtedesinfectie en ontsmetting van hun beschermingsmaterieel, uitgevoerd door eigen personeel. Het idee komt van ingenieur Robin Severi uit Alken en is een Limburgs concept waarbij een industriële hogedrukpomp met ventilator wordt ingezet om een nevel te verspreiden in ruimtes waarbij zowel alle oppervlakten alsook de lucht ontsmet wordt van het coronavirus. “Deze nieuwe methode heet VVSSHP of Ventilated Vapour Silver Stabilized Hydrogen Peroxide dat wil zeggen dat wij stabiel zuurstofwater in de gasfase verspreiden in ruimtes via injectors en ventilering” verduidelijkt ing. Robin Severi.

Kamers zijn terug beschikbaar binnen het uur

Via deze vernevelingsmethode met zeer kleine sproeiers kunnen ruimtes snel en efficiënt ontsmet worden. Ook het verluchten van woonkamers na desinfectie neemt nauwelijks tijd in beslag door de krachtige luchtzuiveringsventilator. “Omdat wij werken met een biocide dat goedgekeurd is door FOD Volksgezondheid kunnen wij garanderen dat niet enkel het Covid-19 virus wordt vernietigd, maar ook bijvoorbeeld MRSA (ziekenhuisbacterie) en de vorige virusuitbraken veroorzaakt door SARS en MERS worden vernietigd. Ook bacteriën zoals Legionella en E. coli worden snel verwijderd, inclusief algen, schimmels” vervolgt Severi.

Bleekmiddel

Waterstofperoxide of H2O2 is al jaren bekend als bleekmiddel of als zuurstofwater. Dit superwater heeft een nadeel: het is instabiel waardoor het product slechts een maand houdbaar is. Daarom wordt Ag+H2O2 ingezet of zilver-gestabiliseerd H2O2 om een snellere en blijvend actieve ontsmetting te bekomen. “Hierdoor kan je met zeer lage veilige concentraties het product inzetten voor algemene desinfectie van complete ruimtes. Zelfs de mondmaskers, gezichtsvizieren, schorten, poetskarren, … kunnen in de ruimte blijven en worden mee ontsmet” verduidelijkt de voorzitter van het Zorgbedrijf Pascal Monette (Open Vld).

Zelf ontsmetten!

“Deze vernevelingmethode is een eenvoudige manier om een volledig gebouw te ontsmetten en kan zowel binnen als buiten ingezet worden. De lucht inclusief alle voorwerpen en apparaten, deurklinken, … worden ontsmet zonder enig nadelige corrosieve werking te veroorzaken”, gaat Monette verder. “Het personeel krijgt een interne opleiding om de machine te hanteren. Het toestel zal in een eerste fase vooral ingezet worden om de kamers besmet met Covid-19 op professionele wijze te desinfecteren en opnieuw veilig te maken voor bewoner en personeel. Met deze aankoop kijken we toekomstgericht en willen we van de woonzorgcentra opnieuw een warme en veilige thuishaven maken.”

Niet nodig

“We kennen dit specifieke systeem niet en willen er dan ook geen uitspraken over doen”, zegt Wesley Van Dessel van Sciensano. “Als algemeen principe willen we stellen dat het normaal gezien niet nodig is om hele ruimten te gaan ontsmetten. Vooral belangrijk is te zorgen dat de aanbevelingen voor een goede basishygiëne (regelmatig handen wassen,…) goed worden gevolgd, dat oppervlakken die door meerdere mensen worden gebruikt (deurklinken, trapleuningen,…) regelmatig worden ontsmet, en dat beschermingsmiddelen worden gebruikt zoals aanbevolen.”