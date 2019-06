Truiense winnaars Special Olympics gehuldigd in stadhuis Dirk Selis

25 juni 2019

10u04 4 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden huldigde op maandag 24 juni alle Truiense G-sporters die deelnamen aan de voorbije Nationale Spelen van de Special Olympics. Om 18u30 werden ze in het stadhuis op de Grote Markt in de bloemetjes gezet voor hun knappe prestaties.

Van 29 mei tot en met 1 juni vonden in Sint-Niklaas en Beveren de Nationale Spelen van de Special Olympics plaats. Ook vanuit Sint-Truiden werden heel wat G-sporters afgevaardigd die meedongen naar een podiumplek in de diverse disciplines. Samen hebben ze er een prachtresultaat neergezet. “De 20 deelnemers uit Sint-Truiden wonnen samen maar liefst 30 medailles in verschillende disciplines als zwemmen, tennis en paardrijden. Dat is een unieke prestatie, die wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Als stadsbestuur tonen we vandaag hoe trots de Truienaren wel zijn op de G-sporters en feliciteren we hen voor hun recente zegetocht”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Sport- en Ballonhappening

De G-sportwerking in Sint-Truiden zit de jongste jaren trouwens in de lift. Handbal Sint-Truiden startte vorig seizoen een G-handbalteam op en vanaf komend seizoen kunnen G-voetballers terecht bij Jong STVV. Daarnaast vinden G-sporters ook bij G-Tennis Wimbledon en Wiric sport op hun maat. “Als stadsbestuur willen wij de G-sporters maximale kansen bieden om hun sportieve talenten te ontwikkelen. Daarom zorgen we waar mogelijk voor financiële en logistieke ondersteuning, om sportclubs te faciliteren om hier extra op in te zetten. Tijdens de Sport- en Ballonhappening van zondag 4 augustus komt er voor het eerst ook een heuse G-sportzone waar je kennis kan maken met verschillende G-sporten en G-sportclubs. Daar leggen we alvast de kiem voor de sportkampioenen van morgen”, besluit schepen van Sport Jurgen Reniers.