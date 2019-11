Truiense verlosbedden krijgen tweede leven in Bukavu Sint-Trudo schenkt verlosmateriaal aan vzw Renaissance

Dirk Selis

22 november 2019

03u58 0 Sint-Truiden Donderdag kwam gynaecoloog Kathleen Van Mulders van vzw Renaissance het verlosmateriaal ophalen in Sint-Trudo Ziekenhuis om het een nieuw leven te geven in Bukavu, Oost-Congo. “Niet te geloven dat we zo'n professioneel materiaal mogen meennemen”, klinkt het.

In augustus opende het nieuwe verloskwartier in Sint-Trudo haar deuren. Een totale vernieuwing, waardoor er heel wat materiaal dat nog in goede staat is, niet meer in gebruik is op dit moment. “Ik ken vzw Renaissance al geruime tijd en vindt het persoonlijk een prachtig project. We zijn blij dat ons materiaal nu een nieuwe en belangrijke rol kan spelen in Oost-Congo. Zo kunnen we hen helpen om vrouwen in betere omstandigheden te ondersteunen bij de bevalling door twee verlosbedden te schenken, ventouses en drie opvangbedjes voor pasgeboren baby’s”, vertelt dr. Christa Eerdekens, diensthoofd gynaecologie bij Sint-Trudo.

Zeer uitzonderlijk

“Het materiaal dat we vandaag krijgen van Sint-Trudo Ziekenhuis gaat in onze werking een wezenlijk verschil kunnen maken. We zijn in een tiental ziekenhuizen in Oost-Congo actief en één van de projecten waar we nu volop op inzetten is om onder andere het gebruik van opvangbedjes te introduceren. In heel wat ziekenhuizen is dat nog niet aanwezig. Ook verlosbedden in zo’n goede staat zijn zeer uitzonderlijk in de Oost-Congolese ziekenhuizen. Wij zijn dan ook enorm verheugd om dit materiaal mee naar ginds te kunnen nemen”, vertelt Kathleen Van Mulders van vzw Renaissance.

Pasgeboren baby’s in Oost-Congo

Renaissance is een hulporganisatie, in 2013 opgericht door gynaecoloog Guy Verhulst en zijn vrouw Lut Sallet, die zich inzet voor zwangere vrouwen, kersverse moeders en pasgeboren baby’s in Oost-Congo. Ondertussen kan de organisatie rekenen op een 50-tal vrijwilligers die zich inzetten voor het project. Het project steunt volledig op giften die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting. “De hulporganisatie is vooral in en rond Bukavu actief”, legt Van Mulders uit. “Onze vzw wil vrouwen en kinderen betere zorgen aanbieden voor, tijdens en na de bevalling. Zo koopt onze organisatie noodzakelijke apparatuur aan voor prenatale raadplegingen. We leiden zorgverleners op en optimaliseren de infrastructuur en de werking van de verloskamer. Daarnaast biedt Renaissance steun aan andere gezondheidsinitiatieven die zwangere vrouwen en baby’s ten goede komen. Renaissance werd.”

Nooit een dokter

Door de armoede, maar ook door de beperkte transportmogelijkheden in de Kivustreek, zien veel Congolese vrouwen tijdens hun zwangerschap nooit een dokter of andere zorgverlener. “Pas op het moment dat ze moeten bevallen, trekken de vrouwen naar een ziekenhuis. Renaissance wil de prenatale raadpleging stimuleren zodat risico’s en problemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Renaissance probeert vrouwen er ook van te overtuigen om in een ziekenhuis te bevallen en niet naar de kleine gezondheidscentra te trekken. Die bieden namelijk een ondermaats niveau van verloskunde aan. De komst van de bedden, kunnen wel eens vele vrouwen over de streep trekken”, besluit Van Mulders .