Truiense topondernemer is jarig in Trudojaar: heel Sint-Truiden mag gratis naar de Cinema Dirk Selis

26 juni 2019

12u33 0 Sint-Truiden Trudo Carlier, genoemd naar de stichter van Sint-Truiden, wordt maandag 47 jaar en wil dit in het Trudojaar met gans Sint-Truiden vieren. “Ik trakteer iedereen op een gratis Cinemabezoek. Van Toy Story 4 tot Men in Black International”, zegt de jongste telg van de bekende reisfamilie.

Trudo Carlier staat aan het hoofd van de bekende reisfamilie Carlier, die het grootste onafhankelijke reisagentschap van Vlaanderen bestieren. De Blauwe Vogel is een familiebedrijf van vader op zoon. “De geschiedenis gaat terug tot 1609 toen onze voorouders begonnen met een “koetsen”-lijndienst vanuit Marseille. Zoveel jaren later bieden we een reizen aan, met de nadruk op Vlaams begeleide rondreizen. De toppers hier zijn Thailand, Turkije, USA, Cruises en Zuid-Afrika” zegt Trudo. “Maar onze business gaat hard. Volgende maand huren we de Versluys Dôme af in Oostende om ons Cruisesseizoen 2020 voor te stellen aan 4000 klanten.”

Nostalgische filmzaal

Ieder zijn hobby en dat geldt ook voor Carlier. Hij heropende de oude cinemazaal op de Naamsevest nog maar vijf jaar geleden. De reisagent kreeg zo de kans om zijn jongensdroom te realiseren. En de Cameo had bovendien een rijke geschiedenis, de filmzaal was een begrip in het naoorlogse Sint-Truiden. Maar met de komst van de videotheken in de jaren 80 slonk het aantal bezoekers. Enkel Trudo bleef komen. “Als kind was ik een vaste bezoeker. Op zondagnamiddag was ik vaak de enige toeschouwer. Dan vroeg ik de legendarische Raymond Christleven of ik binnen mocht. ‘Allez, ‘t is goed’, zei hij dan. Ik heb daar veel films alleen bekeken.” Jaarlijks brengen 40.000 filmliefhebbers een bezoekje aan de nostalgische filmzaal. Een bijzonder mooi aantal, zeker als je weet dat de buurtbioscoop slechts één zaaltje met 174 plaatsen heeft. Opvallend is het prijskaartje: bij de heropening had Cameo de beste prijs van Vlaanderen met slechts 6 euro voor een film. “En die prijs is nog niet gestegen”, zegt eigenaar Trudo Carlier. “In de toekomst hebben we ook nog grootste plannen. Zo zullen we de zaal in 2020 nog eens renoveren en komt er een ultramoderne laserprojector.

Trudojaar

“Als ondernemer moet je dankbaar zijn. Dit Trudojaar is voor mij en mijn familie iets bijzonder. Mijn vader noemde mij naar de stichter van de stad, de Heilige Trudo en daar ben ik best fier op. Dus kan je wel begrijpen dat ik een bijzondere band met mijn stad en haar inwoners heb. Ik dacht eerst aan een groot feest. Maar mijn vrouw bracht mij op het idee om elke Truienaar op een leuke cinemanamiddag of avond te trakteren. Ik weet niet hoeveel mensen daar op af gaan komen. Ik zet maandag mijn zaal open vanaf ‘s middags en dan volgen er vier voorstellingen. Als blijkt dat er heel veel belangstelling is, dan herhalen we dat gewoon”, besluit Carlier.