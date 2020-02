Truiense stadsmedewerker die homofobe reactie plaatste op Facebook alsnog ontslagen Dirk Selis

18 februari 2020

11u49 20 Sint-Truiden A.E., die in mei een homofobe reactie plaatste onder een bericht van de stad, is nu toch zijn job bij de sportdienst van Sint-Truiden kwijt. Dat zou niks te maken met zijn opmerking, waarvoor hij eerder een sanctie kreeg. “Het ontslag kadert in een reorganisatie”, horen we bij het stadsbestuur.

In mei vorig jaar schilderde de enige Limburger in de Mister Gay Belgium-verkiezing Dieter Celis samen met het Truiense schepencollege het zebrapad aan het stationsplein voor de gelegenheid in de kleuren van de regenboogvlag. Het ging om een symbolische actie op de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. A.E. las de post en stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. “Welkom in christelijk België, Stad Sint-Truiden... dewelke promoties maakt over homoseksualiteit”, schreef hij. Hij meende dat de stad homoseksualiteit aanmoedigde. Gemeenteraadslid Gunther Dauw (N-VA) stuurde meteen aan op het ontslag van A.E.. “We geven geen duimbreed toe op onze waarden. Hier is geen plaats voor homofobie”, zei hij. Het Truiense schepencollege koos voor een andere aanpak. De man werd op even non-actief gezet en kreeg vervolgens een alternatieve sanctie. Gedurende een maand moest hij zich inzetten voor een organisatie die opkomt voor de rechten van de LGBT-gemeenschap. Dat hij nu alsnog ontslagen wordt, heeft dan ook een andere reden. “Dit heeft niets met de homofobe post te maken, maar kadert in een ruimere reorganisatie”, klinkt het bij het stadsbestuur. Ook twee andere stadsmedewerkers werden de laan uitgestuurd.

