Truiense stadsmedewerker die homofobe post plaatste tijdens LGTB-actie nu toch ontslagen Dirk Selis

18 februari 2020

11u49 7 Sint-Truiden In mei vorig jaar schilderde enige Limburger in de Mister Gay Belgium-verkiezing Dieter Celis samen het Truiense schepencollege het zebrapad aan het stationsplein voor de gelegenheid in de kleuren van de regenboogvlag. Maar een zeer homofobe post van een stadsmedewerker ontsierde het statement. Ondanks de vraag van de N-VA om zijn ontslag, kreeg hij aanvankelijk een alternatieve sanctie. Maar afgelopen vrijdag kreeg A.E. dan toch zijn ontslag.

Naar aanleiding van de ‘Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie’ schilderde Sint-Truiden een van de zebrapaden in de stad in de kleuren van de regenboog. Dieter Celis, Truienaar en de enige Limburgse kandidaat voor Mister Gay Belgium, huldigde de wegmarkering symbolisch in. Samen met schepenen Jelle Engebosch (N-VA) en Jurgen Reniers (CD&V) die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkomen, was dit een belangrijk symbolisch statement.

Welkom in christelijk België

Maar even later ontsierde een weinig tot de verbeelding latende post op Facebook de actie van de Stad Sint-Truiden. “Welkom in christelijk België, waar de stad Sint-Truiden promotie maakt voor homoseksualiteit. Goddeloos”, vond A.E., die echter ook voor diezelfde Stad Sint-Truiden op de Sportdienst werkt. Voor gemeenteraadslid Gunther Dauw (N-VA) was het lot van de stadsmedewerker alvast beschoren. “De enige gepaste reactie van het stadsbestuur kan hier het ontslag zijn. We geven geen duimbreed toe op onze waarden en daarin is geen plaats voor homofobie.”

Ruimere reorganisatie

Maar het Truiense schepencollege kwam in die laatste meidagen van 2019 eeder bedachtzaam uit de hoek. “Het stadsbestuur verwacht van haar personeelsleden dat ze een verdraagzame houding aannemen als stadsambassadeurs en dat ze loyaal zijn ten opzichte van beleidsbeslissingen. De uitspraken van de medewerker gaan in tegen de waarden en normen van de organisatie. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om de medewerker in kwestie een alternatieve sanctie op te leggen en geeft hem de opdracht zich gedurende één maand in te zetten voor een organisatie die opkomt voor de rechten van de LGBT-gemeenschap. De betrokken medewerker heeft zich intussen schriftelijk verontschuldigd voor zijn uitlatingen”, klonk het toen. Maar ondanks die alternatieve sanctie, belandt de stadsmedewerker samen met nog twee andere werknemers alsnog op straat. “Niets met de homofobe post te maken, dit kadert in een ruimere reorganisatie”, klinkt het bij het stadsbestuur.