Truiense sp.a wil sociaal assistenten inzetten in plaats van deurwaarders: “Oplossingen aanreiken zoals budgetbeheer” Dirk Selis

09 januari 2020

19u40 0 Sint-Truiden De Truiense sp.a wil dat de stad Sint-Truiden voortaan sociaal assistenten naar Truienaren stuurt die hun gemeentelijke factuur niet hebben betaald, en geen gerechtsdeurwaarders. “Het is sowieso al niet eerlijk dat iemand geld verdient aan de miserie van een ander, maar we hopen vooral om het armoedeprobleem vroeg genoeg te kunnen aanpakken”, zegt zegt sp.a-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti, die het voorstel op de gemeenteraad van januari agendeert.

“Zeker als het gaat om inwoners, die voor de eerste maal een betalingsachterstand hebben. Het is beter om geld te besteden aan een sociale aanpak dan aan deurwaarders.” El Herbouti haalde de mosterd bij de gemeente Zelzate. Wie klant is van het OCMW in de Oost-Vlaamse gemeente krijgt geen deurwaarder maar wel een sociaal assistent over de vloer wanneer een gemeentelijke factuur niet is betaald.

“Zo’n achterstallige betaling is bij arme mensen vaak een eerste teken van grotere financiële problemen”, zegt schepen van Financiën Geert Asman (PVDA). “Onze sociaal assistenten zullen niet alleen een afbetalingsplan uitwerken met de betrokkenen, ze zullen ook oplossingen aanreiken. Budgetbeheer, bijvoorbeeld. Zo hopen we erger te voorkomen.” Wat in Zelzate kan, moet ook in Sint-Truiden kunnen. “In Sint-Truiden is de kinderarmoede gestegen van maar liefst 10,9 procent in 2010 naar 17,6 procent in 2018. Terwijl de wachtlijst van de Sociale Bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden wel 1.500 wachtenden telt, en je als kandidaat-huurder mag rekenen op een wachttijd van 4 jaar en langer”, argumenteert El Herbouti.

“Geen correcte weergave”

“Wij begrijpen de motivatie van dit voorstel voor gezinnen die reeds kampen met een schuldenoverlast en begeleid worden door het OCMW”, zegt Sylvie Vamael van het Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders. “In de perceptie lijkt het echter of het voorstel moet gelden voor alle inwoners van de gemeente. We stellen ons dan ook vragen bij de concrete uitwerking van dit voorstel. De sp.a stelt dat ze niet langer wil betalen voor gerechtsdeurwaarders. Dit is in se geen correcte weergave, want principieel is het de schuldenaar die de kosten betaalt en niet de gemeente (als opdrachtgever)”, klinkt het.

“Maar kijk, de maatschappelijke aandacht voor personen met schulden en het negatieve effect ervan op hun levens is terecht. Een gemeentebestuur die haar inwoners wenst te helpen om schuldenvrij te worden, moet terecht alle lof krijgen, maar moet ook investeren in een gerichte aanpak van de oorzaken van schulden(opbouw). Het is immers niet omdat men een ‘gerechtsdeurwaardervrije’ gemeentepolitiek wil voeren dat de inwoners van de gemeente ‘schuldenvrij’ zullen zijn.”

Bij de stad Sint-Truiden kon de financiële dienst geen antwoord geven op de vraag hoeveel dossiers er vandaag lopende waren bij de twee gerechtsdeurwaarders die door de stad zijn aangesteld. Voor een politieke reactie gaf schepen van Financiën Jo François (N-VA) niet thuis.