Truiense sp.a’ers Ludwig Vandenhove en Kaoutar Oulichki lijnrecht tegenover elkaar over cumul van Conner Rousseau Dirk Selis

14 november 2019

16u16 1 Sint-Truiden Niet iedereen is opgezet met de mogelijke cumul van Conner Rousseau als sp.a-voorzitter en fractieleider in het Vlaams Parlement. De Truiense voorzitter Kaoutar Oulichki van de Jongsocialisten vindt het niet kunnen dat Rousseau een uitzondering zou krijgen op de eigen cumulregels. Ze wordt meteen teruggefloten door haar stadsgenoot en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ik ben altijd voor de cumul geweest en dat is voor Rousseau niet anders”, zegt Vandenhove.

Conner Rousseau, die op 14 december officieel tot sp.a-voorzitter wordt benoemd, blijft waarschijnlijk ook Vlaams Parlementslid. De Vlaamse sp.a-fractie heeft hem gevraagd op post te blijven, ondanks de cumulregels die de partij hanteert. Rousseau verdient een uitzondering, luidt de redenering, omdat hij pas enkele maanden in het parlement zit en nog ervaring moet opdoen. “Er is een verschil tussen zijn positie en die van iemand met al decennia ervaring. Bovendien ik ben altijd voor de cumul geweest”, stelt Ludwig Vandenhove (sp.a).

Spanningen

Maar niet iedereen vindt zo’n uitzondering evident. Kaoutar Oulichki, voorzitter van de nationale Jongsocialisten, is tegen. “Het congres heeft in 2016 met 98 procent van de stemmen gekozen voor een decumul. We moeten respect hebben voor het hoogste partijorgaan en de statuten.” Levert dit spanningen op binnen de Truiense afdeling? “Wat mij betreft niet. Ik vind Ludwig een sympathieke man, hij blijft een ‘mateke’, maar politiek verschillen we grondig hierover. Moet kunnen”, besluit Oulichki.