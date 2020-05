Truiense Sikhgemeenschap legt laatste hand aan buitenkant nieuwe tempel: “We hopen in april 2021 te openen” Dirk Selis

11 mei 2020

14u59 0 Sint-Truiden De Zuid-Limburgse sikhgemeenschap legt de laatste hand aan de buitenkant van haar nieuwe sikhtempel op de Diestersteenweg. De vorige tempel in deelgemeente Halmaal was na 25 jaar versleten en te klein voor de steeds groter wordende gemeenschap. De kostprijs van de bouw wordt geschat op 1 miljoen euro en werd volledig werd gefinancierd door de sikhs zelf.

“Met een grote gemeenschap van Sikhs in Limburg, van wie de meesten in het zuiden van de provincie wonen, was een nieuwe tempel hoognodig”, zegt de woordvoerder van de sikhgemeenschap, Navdeep Kaur. Naast het christendom is het sikhisme de grootste religie in Sint-Truiden. Tussen een bevolking van 40.590 Truienaren wonen volgens de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2019 (LIIM) 339 mensen met een Indische nationaliteit. Hoofdzakelijk Sikhs. De religie is niet erkend door de overheid en krijgt daarom geen subsidies bij de bouw van de tempel.

Een tiende van ons inkomen

Maar die overheidssteun heeft de gemeenschap niet nodig. “Elke sikh staat één tiende van zijn inkomen af voor de gemeenschap. Dat is vaak een goed doel, maar velen hebben nu in de tempel geïnvesteerd”, gaat Navdeep Kaur verder. “Weet je, onze religie neemt sowieso niets aan van de overheid. Volgens onze godsdienst moeten we zelf voor de financiering zorgen.”

Punjabi-klasje

Eens de tempel klaar is, is iedereen welkom, ook andere religies. “Sikhs hebben respect voor ieders geloofsovertuiging”, aldus Navdeep Kaur. “Naast de dagelijkse religieuze ceremoniën die er zullen doorgaan, is het ook de bedoeling om cursussen en workshops te organiseren over onderwerpen zoals meditatie, mindfulness, cultuur en religie. Verder wordt er een klasje ingericht waar kinderen Punjabi leren lezen en schrijven. En voor scholen, groepen en individuele personen zullen er gidsen ter beschikking staan die meer uitleg geven over de religie en de cultuur van de Sikhs.”

De Zuid-Limburgse sikhs hopen in april 2021 hun tempel te openen.