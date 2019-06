Truiense Shop & The City-kaart krijgt navolging in Nederland DSS

29 juni 2019

15u29 0 Sint-Truiden De Nederlandse stad Appingedam lanceerde deze week de Stadspas, waarbij inwoners via hun aankopen punten verzamelen en zo diverse prijzen kunnen winnen. De Stadspas van Appingedam werd gebaseerd op de Shop & The City-kaart uit Sint-Truiden.

“Het is niet de eerste keer dat Belgische of buitenlandse steden naar Sint-Truiden komen om meer te leren over het initiatief Shop & The City”, steekt schepen van Middenstand en Handel Jos Pierard (Open Vld) van wal. “Het doet me dan ook ontzettend veel plezier dat Nederland, hét gidsland bij uitstek op vlak van creativiteit, de mosterd bij ons komt halen voor hun Stadspas. Dat doet ontzettend veel deugd en stimuleert ons alleen maar om nóg meer onze schouders te zetten onder soortgelijke projecten. We zijn daarbij al op de goede weg en we doen als stad al erg veel voor onze middenstand, waarvan de Shop & The City-kaart misschien wel het mooiste voorbeeld is. Ook in de toekomst zullen we onze handelaars meer dan ooit ondersteunen.”

Toerisme

“Als schepen van toerisme promoot ik onze prachtige stad zo veel als mogelijk in binnen- en buitenland”, sluit schepen van toerisme Hilde Vautmans (Open Vld) aan. “Shop & The City is zo’n project dat onze stad op de kaart heeft gezet en zowel onze eigen inwoners als toeristen aanmoedigt om te winkelen in Sint-Truiden. Dat is niet alleen positief voor onze lokale handelaars, maar ook voor de horeca en het toerisme in onze stad. Het succes van dit initiatief wordt zelfs opgemerkt in het buitenland. Ik vind het dan ook fantastisch dat het Nederlandse Appingedam onze eigenste Truiense Shop & The City-kaart als voorbeeld nam voor haar Stadspas.”