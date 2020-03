Truiense politie schrijft fikse boetes uit aan hardleerse Corona-ontkenners: “Corona? Nog nooit van gehoord” Dirk Selis

27 maart 2020

14u44 0 Sint-Truiden “Ook gisteren en vandaag waren onze ploegen op de baan”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken- Gingelom. “Wij zijn blij vast te stellen dat de meeste mensen zich aan de maatregelen houden en we krijgen vaak positieve reacties van mensen die wij aanspreken. Toch hebben we ook gisteren weer een 20-tal vaststellingen verricht.”

Korpschef Steve Provost geeft een bloemlezing uit de PV’s. “Een voertuig met aan boord 9 mensen werd aan de kant gezet. Het bleek een transport te zijn van werknemers die van een werf kwamen. De verantwoordelijke kreeg een boete van 500€. Op de Hasseltsesteenweg deed zich hetzelfde voor met een transport van 4 werknemers. Boete 500€ Op domein 't Speelhof kregen twee mensen een PV voor niet-essentiële verplaatsing. Eén iemand kwam van Diest om te sporten, even later was zijn uitleg dat hij kwam winkelen. Bovendien gedroeg hij zich bijzonder arrogant (‘ik weet jullie wel te vinden’). Resultaat: 500 euro boete.”

Boven zijn theewater

“Op de Luikersteenweg zag een anonieme rechercheploeg een voertuig keren bij het zien van een politiecontrole in de verte”, gaat de korpschef verder. “Voertuig werd door de recherche onderschept. De bestuurder wist dat hij geen reden had om op de baan te zijn, vandaar dat hij zijn voertuig probeerde te keren. 250€. Ook nog op de Luikersteenweg werden 3 jongeren in een voertuig gecontroleerd die zomaar wat aan het rondrijden waren. Eén er van was bovendien in het bezit van een gebruikershoeveelheid weed. Resultaat 750 € plus een proces-verbaal voor drugsbezit. Op Schurhoven werd vannacht een voertuig gecontroleerd. Deze bestuurder had nog nooit gehoord van de Corona-maatregelen. Jammer maar helaas ...250€. In Wilderen tenslotte werd een inwoner van Hasselt aangetroffen die erg boven zijn theewater was. Hij was bij een vriend (heel) wat gaan drinken. Hij is dan maar gaan ontnuchteren in onze cel en kreeg er een PV van 250€ bovenop voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing.”