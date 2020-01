Truiense politie onderschept dronken chauffeur zonder rijbewijs op Chaussée d’Amour Dirk Selis

06 januari 2020

16u50 0 Sint-Truiden De lokale politie Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken heeft afgelopen zaterdag een verkeersactie op en in de omgeving van de Luikersteenweg gehouden. Van de 411 gecontroleerde voertuigen, hielden 49 bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheid.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 150 kilometer per uur. Die bestuurder werd aan de kant gezet en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Voorts werden er 14 onmiddellijke inningen inzake foutief parkeren en/of stilstaan gevorderd. Er werd één proces-verbaal uitgeschreven wegens een voertuig dat niet gekeurd was. De politie ging over tot 61 onmiddellijke inningen wegens het overschrijden van de witte doorlopende streep, rijden over verdrijvingsvlakken, stilstaan en parkeren op het fietspad en het gebruik van de gsm tijdens het rijden. Slechts één bestuurder was onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De bestuurder kon evenwel zijn rijbewijs niet tonen, waardoor het voertuig ook getakeld werd.