Truiense politici ruziën in gemeenteraad verder over Eisbear Bar: “Administratieve vereenvoudiging? Favoritisme en geknoei!” Dirk Selis

19 november 2019

15u30 2 Sint-Truiden De gemeenteraad van Sint-Truiden keurde maandagavond met veel tumult het aangepaste retributiereglement rond de inname van openbaar domein goed. “Administratieve vereenvoudiging”, klinkt het bij de meerderheid. “Favoritisme en geknoei”, volgens de oppositie. Feit is dat de 74.000 euro dat de veel besproken Eisbear Bar van Kris Vanhoyland moest ophoesten aan inname van openbaar domein vervalt.

Het gaat om een aanpassing aan een reglement dat begin dit jaar in voege ging. Dat reglement stroomlijnt de administratieve procedures rond de inname van openbaar domein door de aanvragen, het beheer en de verdere afhandeling ervan centraal te beheren. “Dat is een hele verbetering ten opzichte van hoe het vroeger was, toen je bijvoorbeeld voor een commerciële activiteit bij de ene stadsdienst moest aankloppen en voor een verhuis elders moest zijn. Na een jaar hebben we de vernieuwde werking geëvalueerd en op basis daarvan nu enkele aanpassingen aangebracht aan het reglement. Daarnaast werken we ondertussen aan een nieuw globaal geïntegreerd reglement”, verdedigt schepen van Financiën Jo François (N-VA) zich.

Vrijstelling

In het aangepaste reglement worden de verschillende types van inname (verhuis, werken,…) en de aard van het ingenomen domein (parkeerplaats, straat,…) verder op scherp gesteld. Daarnaast zijn de aanvraagtermijnen op bepaalde punten herzien en werden ook enkele uitzonderingen bepaald. “Zo zal er geen retributie geïnd worden voor zogenaamde privé-activiteiten met een publiek karakter, zoals straatfeesten en buurtevenementen. Dat is vandaag ook niet het geval en daarom hebben we het ook als dusdanig opgenomen in het aangepaste reglement. Dergelijke initiatieven brengen leven in onze stad en willen we dus maximaal ondersteunen”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

74 000 euro kwijtgescholden

“Amper enkele maanden na de goedkeuring komt deze aanpassing er al”, fulmineert Ludwig Vandenhove (sp.a). “Omwille van slordigheden in het reglement, maar vooral omdat ze de uitbater van de Eisbear Bar tijdens de eindejaarsperiode financieel willen terwille zijn. Dus louter favoritisme en ten nadele van de lokale middenstand en horeca. Als het oorspronkelijke reglement zou gehandhaafd worden, moet deze uitbater om en bij de 74 000 euro inname openbaar domein betalen. En nu: nul euro! Waarom moet de horeca dan betalen voor terrassen? Waarom moeten de marktkramers en de foorreizigers dan betalen voor inname openbaar domein? Omdat ze inkomsten hebben. Juist daarom zou die uitbater van die Eisbear Bar ook moeten betalen. Kleinere uitbaters van friet- of kermiskramen moeten daarentegen wel blijven betalen. Nochtans zijn zij evengoed deelnemer aan een initiatief van de stad en een privé-activiteit met een publiek karakter Zij zijn niet te onderscheiden van de Eisbear Bar voor wie dit nieuwe reglement op maat gemaakt werd. Om hen helemaal vrij te stellen wekt het reglement zelfs met terugwerkende kracht, vanaf 1 november 2019. Wij raden kermisuitbaters (en anderen) dan ook aan om hun standgeld terug te vorderen voor 2019. Reglementen gelden immers voor iedereen.”