Truiense poetsvrouw Martine (56) krijgt ereteken van minister-president Jan Jambon: “Ja, zoiets doet deugd” Dirk Selis

11 juli 2020

20u11 1 Sint-Truiden Voor het zesde jaar op rij reikte de Vlaamse regering eretekens uit aan wie zich op een bijzondere manier ingespannen heeft voor de samenleving. Opvallend dit jaar is dat er ook twee ‘gewone’ Vlamingen een erkenning ontvangen, en dit omdat ze zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Martine Vaneyck, een 56-jarige poetsvrouw uit het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden, is één van hen. Ze pinkte ontroerd een traantje weg.

Ter gelegenheid van onze Vlaamse feestdag reikte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de eretekens uit in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering. Hij wil daarmee burgers in de kijker zetten die zich ten dienste gesteld hebben van de samenleving.

Gezondheid op spel

Dit jaren waren ook een poetsvrouw uit de zorgsector en een kassabediende uit de supermarkt geselecteerd, omdat ze zijn blijven doorwerken tijdens de coronacrisis. “Het is een eerbetoon aan zij die hun gezondheid op het spel hebben gezet om onze samenleving draaiend te houden”, zei Jambon. Het was Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) die voorstelde om Martine te huldigen. “De mensen van het zorgpersoneel waren terecht de helden van de coronacrisis, maar vergeet niet de mensen die ervoor kwamen. Het poetspersoneel bleef zich inzetten om de werking van de ziekenhuizen te garanderen.”

Zware periode

Martine zelf was zaterdag erg onder de indruk. “Het was een mooie plechtigheid met een leuke receptie achteraf", glundert ze. “Maar op het moment zelf was ik wel wat zenuwachtig. En ja, van pure ontlading heb ik een traantje moeten wegpinken. Mijn collega’s van de intensieve afdeling en ik komen uit een zeer zware periode. Zowel fysiek als emotioneel. Maar we zijn er wel een nog hechter team door geworden. Deze erkenning is dan ook niet voor mij alleen, hé. Het is ook voor mijn collega’s van het Sint-Trudo Ziekenhuis. De sms’jes die ik gekregen heb van collega’s, verplegers, dokters en directie zijn niet te tellen. Ja, dat doet deugd!”