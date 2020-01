Truiense Nina Derwael is gezicht van nieuwe VIAS-campagne: ‘Wagen in, gsm uit’ Dirk Selis

08 januari 2020

15u55 0 Sint-Truiden Meer dan 1 op de 6 jonge automobilisten in ons land plaatst terwijl ze rijden berichten of foto’s op sociale media. 1 op de 5 jongeren leest berichten tijdens het rijden en 13% neemt zelfs selfies achter het stuur. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute. Om de bestuurders bewust te maken van de gevaren van smartphones achter het stuur lanceren Vias institute en Baloise Insurance een nieuwe campagne met de titel ‘Wagen in, gsm uit’. Het gezicht van de campagne is tweevoudig wereldkampioene turnen Nina Derwael. Ze is ook de hoofdrolspeelster in de tv-spot die binnenkort op de nationale televisie te zien is.

“Om bestuurders bewust te maken van de gevaren van smartphones achter het stuur lanceren Vias institute en Baloise Insurance vandaag een nieuwe campagne”, zegt Stef Willems van Vias. “In een tv-spot van zo’n 30 seconden zien we wereldkampioene turnen en Sportvrouw van het Jaar Nina Derwael die opgebeld wordt terwijl ze oefent op de brug met ongelijke leggers. Zij probeert haar vriendin te beantwoorden, maar valt op de mat. De analogie met het gebruik van de smartphone achter het stuur is duidelijk, behalve dat er op de weg geen mat is. De spot eindigt met de slogan: ‘Wagen in, gsm uit’. De spot zal op de nationale televisie uitgezonden worden en is ook te zien op #wearemobility en op bilboards en ledwall op parking C van de Heizel tijdens het Autosalon. Uiteraard wordt de campagne ook verspreid via de sociale media met de hashtag ‘AltijdAlert’.”