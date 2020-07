Exclusief voor abonnees Truiense Natascha (32) maakte TikTok-account aan als experiment, maar is nu razend populair op de app: “Het maakt deel uit van mijn dagelijks leven” Emily Nees

21 juli 2020

14u40 0 Sint-Truiden Natascha Clerinx (32) uit Sint-Truiden startte zo’n vier maanden geleden met TikTok. “Ik werk zelf in de communicatiesector en probeer altijd mee te zijn met de nieuwste trends”, zegt ze. Wat begon als een leerschool draaide uit in een routine. “Ik post 1 tot 6 video’s per dag.” Ondertussen heeft Natascha al ruim 6.600 volgers.

“Ongeveer vier maanden geleden heb ik een account aangemaakt op de app”, vertelt Natascha. “Zelf ben ik werkzaam als social media manager, dus ik blijf graag op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de communicatiesector. Ik heb TikTok in eerste instantie gedownload om gewoon eens te kijken wat het juist inhoudt, of het populair is in ons land en welke meerwaarde het zou kunnen hebben voor bedrijven. Door zelf video’s te posten, hoopte ik meer te weten te komen over het algoritme.”

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen