Truiense Mooimakers in de bloemetjes gezet Dirk Selis

27 september 2019

16u41 0 Sint-Truiden Het stadsbestuur heeft alle vrijwillige zwerfvuilruimers uitgenodigd om hen persoonlijk te bedanken voor hun inzet. Het hele jaar door zetten deze Mooimakers zich in om Sint-Truiden leefbaar en zwerfvuilvrij te houden.

De Mooimakers engageren zich belangeloos om straten in hun buurt schoon te houden. Op donderdag 26 september kwamen de zwerfvuilbestrijders samen in het stadhuis om met elkaar van gedachten te wisselen. Het stadsbestuur maakte van de gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor hun jarenlange inspanningen voor Sint-Truiden.

110 mooimakers

“Er zijn ondertussen 110 Truiense Mooimakers. Het voorbije jaar zijn er 24 bijgekomen, dat is fantastisch. De inzet van deze mensen is dan ook belangrijk voor ons. Daarom hebben we de Mooimakers uitgenodigd om hen te bedanken voor hun onmisbare hulp om Sint-Truiden schoon te houden en te luisteren naar hun ideeën om het nog beter te doen”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Dorpsgesprekken

“We vinden het evident om door een propere stad te wandelen. Dat zou het niet zijn zonder de hulp van deze properheidsambassadeurs. Maar het mag natuurlijk niet alleen van hun engagement afhangen. Daarom blijven we strijden tegen zwerfvuil. Zo starten we dit najaar dorpsgesprekken op om de pijnpunten in bepaalde straten gericht en in overleg met de buurtbewoners aan te pakken”, besluit schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.