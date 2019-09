Truiense Monique Roten wint 43ste Shop & The City-wagen Dirk Selis

13 september 2019

18u21 7 Sint-Truiden De shoppers in Sint-Truiden maakten afgelopen zomer kans op een Kia Picanto van garage Van Mossel Bruyninx. Het winnend lotje staat op naam van Monique Roten uit Sint-Truiden. Zij scande haar Shop & The City-kaart bij Déli Roma en rijdt binnenkort rond in een splinternieuwe wagen.

“We waren helemaal overdonderd door het geweldige nieuws. We komen wekelijks boodschappen doen bij Déli Roma, dat we hiermee zo een fantastische prijs winnen, is ongelooflijk”, vertelt winnares Monique Roten trots. “We merken dat de combinatie van een eigen klantenkaart gekoppeld aan het Shop & The City-systeem loont. Er wordt enorm veel gescand tijdens het winkelen in Sint-Truiden. Dat we hier middenin het centrum een wagen mogen verloten, is gewoon top, zowel voor onze handelaars als voor de shoppers”, aldus Philip Bronckaerts, voorzitter van Shop & The City. “Wie in september en oktober komt winkelen, maakt opnieuw kans op een wagen. Ditmaal wordt een gloednieuwe Mercedes A-Klasse van Claes & Zonen verloot.”

Winkels open tijdens Trudofeesten

“Afgelopen weekend werd met het evenement Haspengouw Culinair het startschot gegeven van de najaarsactiviteiten in Sint-Truiden. Momenteel tellen we met z’n allen af naar het hoogtepunt van de Trudofeesten op 21 en 22 september. De stad zal een heel weekend in feeststemming zijn en handelaars openen dat weekend zowel op zaterdag als op zondag hun deuren”, concludeert Marijn Ghys, Shop & The City-manager.