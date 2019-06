Truiense leerkrachten Latijn en Grieks krijgen nationale erkenning: “Bart De Wever trekt zijn Latijn uit de antieke context” Dirk Selis

17 juni 2019

17u02 9 Sint-Truiden Hasp-O Centrum (KCST) mag zich voortaan ‘Olympiadeschool Klassieke Talen’ noemen. Het Certamina-comité beloonde Hasp-O Centrum (KCST) voor de jarenlange enthousiaste deelname aan de Vlaamse Olympiades Latijn en Grieks. De vakleraars Latijn en Grieks (van vroeger en nu) namen de erkenning trots in ontvangst.

De afgelopen jaren hebben de leerlingen Latijn en Grieks van de 3e graad van Hasp-O Centrum (KCST) met succes deelgenomen aan de vier vertaalwedstrijden voor klassieke talen of ‘Certamina’. In de vier ‘Vlaamse Olympiades Latijn en Grieks’ worden niet alleen je kennis van en inzicht in klassieke talen op de proef gesteld, maar moet je ook je Nederlandse poëtische taalgevoel bovenhalen. De 5e-jaars van Hasp-O Centrum nemen elk jaar deel aan de klassikale Vergiliuswedstrijd (voor Latijn) en Homeroswedstrijd (voor Grieks), waarbij de klemtoon ligt op het maken van een mooie vertaling. De 6e-jaars nemen individueel deel aan de twee andere Olympiades: in de Cicero-wedstrijd (Latijn) stootte Tilke Nelis in 2012 door naar de internationale finale in Arpino. Vorig schooljaar mocht Lien Knaepen als één van de drie Vlaamse laureaten van de Plato-wedstrijd (Grieks) ons land vertegenwoordigen in de internationale wedstrijd in Viterbo. Dat ging dus niet onopgemerkt voorbij.

Geen elitair vak

“Het klopt dat Latijn en Grieks geen gemakkelijke talen zijn, maar het voordeel is dat je bij deze vakken op school van ‘nul’ begint: elke leerling met een brede interesse én een gezonde dosis doorzettingsvermogen kan klassieke talen volgen”, vertelt Annelies Vanroye, leerkracht Latijn en Grieks. “De laatste jaren hebben deze vakken misschien wat aan populariteit ingeboet, maar de studie van niet-levende talen heeft meer voordelen dan je in 1e instantie zou denken. Leerlingen worden voortdurend getraind in studeren, analyseren en synthetiseren. Bovendien vinden heel wat wetenschappelijke termen (geneeskunde, farmacie, chemie…) hun oorsprong in Grieks of Latijn. Klassieke talen helpen je ook om inzicht te krijgen in moderne talen, niet alleen qua woordenschat, maar ook op het vlak van zinsbouw. Dit maakt dat ook jongeren die een andere thuistaal dan Nederlands hebben, gebaat zijn met de studie van deze talen. Dat Latijn een elitair vak is, is dus echt een fabel!”

Per aspera ad astra

“Bovendien komen - naast taal en literatuur - bij deze vakken ook nog andere domeinen aan bod zoals: geschiedenis, recht, kunst, mythologie, filosofie, politiek... Men vergeet vaak dat deze vakoverschrijdende aanpak jongeren helpt om zich te ontwikkelen tot kritische burgers die nadenken over zichzelf en de wereld rondom hen. En laat dit nu nét een attitude zijn die onze maatschappij broodnodig heeft.... Het mooie Latijnse gezegde ‘Per aspera ad astra’ is hier ongetwijfeld van toepassing. Letterlijk vertaal je dit als: ‘Via moeilijkheden naar de sterren’, met andere woorden: ‘Inspanning loont!’” zegt Vanroye.

BDW

Of de N-VA-voorzitter een goede ambassadeur is? “Over het Latijn van Bart De Wever valt het één en ander te zeggen”, zegt Vanroye. “Het is zeker fijn dat hij de taal en cultuur van de Romeinen onder de aandacht brengt, maar soms moeten zijn standpunten in de juiste antieke context geplaatst worden. We weten allemaal dat grote sprekers soms wat afdwalen of overdrijven om hun punt te maken. Dat is bij De Wever natuurlijk niet anders”