Truiense kunstenaars maken kleurboek voor volwassenen en kinderen: “Zorgen dat Truienaren zich niet gaan vervelen” Dirk Selis

20 maart 2020

21u59 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden, de tekenacademie en bekende Truiense kunstenaars hebben tekeningen gemaakt voor volwassenen en kinderen. Zo probeert creatief Sint-Truiden iedereen een hart onder de riem te steken.

“Sinds de invoering van de ‘Lockdown light’ door de nationale overheid zijn mensen verplicht om thuis te blijven en maximaal contact met anderen te vermijden, behalve voor essentiële verplaatsingen. Hierdoor zullen we een manier moeten vinden om ons bezig te houden”, zegt Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Vanuit de stad Sint-Truiden is daarom een oproep gedaan aan alle creatieve tekenaars en kunstenaars om kleurplaten te ontwerpen voor kinderen en volwassenen.”

Kim Duchateau

“De reactie van onze professionele creatieve Truienaren was hartverwarmend. Onze tekenacademie, Tom Herck, cartoonist Kim Duchateau, Raf Roefflaer, Jan Vanderkerken en vele anderen zijn meteen in de pen gekropen en bezorgden al heel wat mooie kleurplaten. Centraal daarin staat dat lelijke corona beestje of de zorgkundige held”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Raam

De stad heeft enkele jaren geleden een kleurboek laten maken, ook die kleurplaten komen online. Via de website www.sint-truiden.be en www.sint-truidensolidair.be kunnen mensen alle kleurplaten gratis downloaden. Niet iedereen heeft een printer daarom zullen de kleurplaten ook als bijlage zitten in de volgende editie van ons stadsmagazine dat in het teken van corona staat. “We roepen iedereen op om een tekening aan het raam te hangen, een zelfgemaakte of één van deze. Zo tonen we hoe sterk, positief en vooral creatief wij Truienaren zijn”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).