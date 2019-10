Truiense kunstenaar Raf Roefflaer bouwt Porsche 930 turbo om tot overvalswagen en palmt zo kunstminnend Knokke in Dirk Selis

23 oktober 2019

11u01 0 Sint-Truiden Kunstenaar Raf Roefflaer (39) stelt vanaf deze maand op maar liefst twee locaties in het mondaine Knokke tentoon. De kunstminnende kustbewoners zijn gek van Captain Bebop, het alter-ego van de Truiense kunstenaar.

Na een succesvolle passage in het Truiense cultuurcentrum De Bogaard, de leuke Trudofiguren in de Hamelstraat, een expo in Lier, Antwerpen en Londen verhuist hij zijn werkterrein naar de kunsthoofdstad van de Belgische kust: Knokke. Naast lesgeven aan de Academie Haspengouw en vele ad-hoc projecten verlegt Raf nogmaals zijn grenzen naar buiten de provincie. Zijn illustratieve figuren en speelse werken, waar een mens nu eenmaal vrolijk van wordt, worden goed onthaald en daarom besloot hij de kans in Knokke te wagen.

C(ats) I(n) A(ction)

“Naar aanleiding van een kunstwerk rond de Porsche 930 turbo ben ik aan de slag gegaan om dit verhaal verder uit te breiden. De werken die ik maakte vertellen de avonturen van Bill, Boris en Bene, beter bekend als C(ats) I(n) A(ction), de piloten van de Porsche. Zij gebruiken dit icoon van het racecircuit om hun bankoverval te plannen. De gestripte Porsche 930 turbo werd volledig omgebouwd en ingericht om de ideale overval te plegen”, aldus Roefflaer. De essentie van de werken van Raf Roefflaer is vaak terug te vinden in het aspect verwondering. Een Porsche ombouwen tot een voertuig voor katten die een overval plegen en vogeltjes stelen is een ludiek gegeven dat tot de verbeelding van de toeschouwer spreekt en vooral zoals vele van zijn andere werken een glimlach op ieders gezicht tovert.

Open Galerieweekend

“Het verhaal en de werken werden aangescherpt en toen was ik klaar om de stap te nemen richting Knokke. Om daar een Pop-Up Galerij te openen gedurende de maand oktober, niet geheel toevallig de maand van de befaamde Zoute Grand Prix, de hoogmis voor liefhebbers van snelle en authentieke sportwagens”, legt Roufflaer uit. “Deze maand is ook in kunstmiddens bekend voor zijn ‘Open Galerieweekend’ dat volgend weekend plaatsvindt en waar internationale kunstliefhebbers de galerijen afschuimen.” In de ‘Pop-Up Gallery Bebop’ zijn de verhalen van C(ats) I(n) A(ction) te bezichtigen alsook een overzicht van de werken van de laatste jaren. “We kregen ook het aanbod om werken tentoon te stellen in de Dielis Carbar in Knokke en zijn er dan ook graag op in gegaan, hier staat onder andere de Porsche 930 turbo omringd door andere thematische werken”, besluit Roefflaer.

De expo is nog te bezichtigen in de galerij op de Zeedijk en in de Carbar tot eind oktober.