Truiense Kinderraad opent nieuwe bivakzone in Kerkom Dirk Selis

31 mei 2019

16u30 0 Sint-Truiden Vanaf vandaag kan je in Sint-Truiden kamperen. De stad Sint-Truiden heeft in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos een avontuurlijke bivakzone in Kerkom ingericht. De kinderraadsleden openden de kampeerplaats.

Voor wie houdt van natuur en avontuur kan vanaf 1 juni 2019 in Haspengouw terecht op één van de zeven paalkampeerplaatsen langs het wandel- of fietsroutenetwerk. De gloednieuwe kampeerplaats in Kerkom (bij de kruising van de Hoekstraat en de Borloweg) is er daar ééntje van. Hier kunnen toeristen, maar ook jeugdverenigingen volop genieten van wat de natuur te bieden heeft. De paalkampeerplaatsen zijn basic ingericht met een platform waar je een tentje op kan zetten, een composttoilet en een handpomp met stromend water. De rest voorzie je zelf. De locatie is enkel te voet of met de fiets bereikbaar, auto’s worden niet toegelaten. Op enkele plaatsen kan je ook een kampvuurtje maken.

Voorsmaakje

Om voorbijgangers al een voorsmaakje te geven van hoe leuk het vertoeven is op de kampeerplaats, kleedden de leden van de Kinderraad de bivakzone gezellig in met een tent, tafel, stoelen en vlagjes. De kinderen boden de voorbijgangers een verfrissend drankje aan en nodigden hen uit om samen een leuk spel te spelen. Op die manier willen ze iedereen laten weten dat kamperen één groot feest is.

Kampeerpakket

“Deze bivakzone is een locatie in de natuur waar het toegelaten is om te kamperen. Omdat ze enkel met de basisvoorzieningen uitgerust zijn, kwam de Kinderraad op het idee om een kampeerpakket aan te bieden aan de geïnteresseerde avonturiers.” zegt schepen van Jeugd en Toerisme Hilde Vautmans. “Om het kampeerders zo aangenaam mogelijk te maken wordt er een kampeerpakket ter beschikking gesteld bij de dienst Jeugd van de stad Sint-Truiden. In dit pakket zitten een pomp, plastiek borden en bestek, een zaklamp, een EHBO-kit en nog veel meer leuke en handige items die elke kampeerder bij de hand moet hebben. Er wordt een waarborg van 50 euro gevraagd die de teruggegeven wordt wanneer de materialen in goede staat opnieuw ingeleverd worden”, voegt schepen Vautmans nog toe.

Kinderraad

“Met de inrichting van deze bivakzone komen we graag tegemoet aan één van de vele creatieve voorstellen van onze Kinderraad. Bovendien is dit weer een extra troef voor ons toerisme. Op deze kampeerplaats kan er volop genoten worden van de natuur en kunnen kinderen ravotten en avonturen beleven.” besluit burgemeester Veerle Heeren