Truiense jeugdraad is boos: “Meerderheid bespaart op haar eigen jeugd” Dirk Selis

05 februari 2020

14u08 0 Sint-Truiden De Truiense jeugdraad haalde dinsdag op zijn Facebookpagina ongemeen scherp uit naar de Truiense meerderheid. Uit cijfers die de jeugdraad kon inkijken, blijkt dat er stevig bespaard gaat worden op de jeugd. De meest opvallende besparingen: het budget voor sport en spel wordt met 70.000 euro verlaagd. Burgemeester Veerle Heeren spreekt niet over besparen, maar wil de middelen beter en efficiënter benutten.

“Geen budget meer voor het onderhouden, herstellen of (her)aankopen van uitleenmateriaal”, klinkt het bij de Truiense jeugdraad. “Verder wordt de uitleendienst volledig losgemaakt van de jeugddienst waardoor het onzeker is of het aanbod nog wel gericht blijft op de jeugd. Voor het cadeau voor alle 18-jarigen is er geen budget voorzien. Dat zal dus afgeschaft worden. Als jeugdraad betreuren wij ten zeerste deze besparingen en het gebrek aan inspraak op deze budgettering.”

Meest vergrijsde stad

Ook de Truiense sp.a begrijpt de besparing niet. “Sint-Truiden is een van de meest vergrijsde steden van Limburg”, zegt fractieleider Gert Stas (sp.a). “Wil Sint-Truiden in de toekomst een leefbare stad blijven, dan moet er net nu extra aandacht zijn voor onze jongeren. Jonge ouders kiezen daarenboven hun woonplaats vooral op basis van de kindvriendelijke omgeving. Investeringen in jeugd- en kindvriendelijke dienstverlening hebben dus via de ouders een onmiddellijk terugverdieneffect. Waar wacht de stad nog op?”

Gezinssstad

“Sint-Truiden wil verder doorgroeien tot een warme gezinsstad”, reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Daar trekt het lokaal bestuur de komende vijf jaar ook 14 miljoen euro voor uit. Dat geld wordt onder meer geïnvesteerd in 100 bijkomende kinderopvangplaatsen, de uitbouw van Brede School, de UiTPAS Haspengouw die 80 procent korting geeft aan kansarmen gezinnen en de verdere ontwikkeling van de stedelijke speelterreinen. Het voorbije jaar werd ook een jongerencentrum en fuifbunker in de Gazo gerealiseerd. De stevige ondersteuning van de kinder- en jongerenverenigingen is en blijft prioritair.”

Middelen beter benutten

“Het ruime aanbod van Jeugd, Sport en Spel blijft op hetzelfde hoge peil als waar we het de voorbije zeven jaar naartoe gebracht hebben”, verduidelijkt schepen van Jeugd Johan Mas (Open Vld). “Het aantal opvanglocaties breidde zo aanzienlijk uit. Het werd daarnaast zelfs aangevuld met nieuwigheden, zoals Artie Fartie, Habbekrats-trefpunt ‘Het Klokhuis’, jeugdhuis ‘Expo’ en de organisatie van een kindercarnavalsstoet, waar zelfs extra budget aan gekoppeld wordt. Ook de vele materialen van onze uitleendienst blijven uiteraard ter beschikking van álle verenigingen en voor de jongerenorganisaties zelfs aan dezelfde, gunstige voorwaarden als vandaag. Finaal is het de bedoeling om te komen tot één geïntegreerd, dienstoverschrijdend kinder- en jongerenaanbod voor alle leeftijden en alle inwoners. Dat doet het stadsbestuur door de beschikbare middelen – vastgelegd in het meerjarenplan – nog beter te benutten.”