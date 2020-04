Truiense handelaars maken gebruik van de lockdown om bij te leren over marketing Dirk Selis

17 april 2020

16u42 0 Sint-Truiden Nu de wereld en meeste winkels noodgedwongen stil liggen, denken de Truiense ondernemers vooruit. Middenstandsvereniging Shop & The City organiseert verschillende webinars zodat de handelaars tijdens deze lockdown-periode hun kennis over communicatie en marketing kunnen bijschaven.

Volgende week organiseert middenstandsvereniging Shop & The City twee digitale opleidingsmomenten voor de Truiense handelaars. “Aangezien de meeste winkels noodgedwongen gesloten zijn, is dit voor velen een geschikte periode om bij te leren. We bieden twee webinars aan die de handelaars bij hun thuis kunnen meevolgen met concrete tips en advies om zowel tijdens als na deze quarantaine mee uit te pakken”, vertelt Marijn Ghys, Shop & The City manager.

Steunmaatregelen

“Met het stadsbestuur werken we aan diverse steunmaatregelen voor de winkels en horeca in onze stad, zowel tijdens als na de coronacrisis. Zo lanceerden we reeds het platform ‘3800 Online’ waarmee we het winkelhieren promoten, de webinars zijn een volgende stap om de handelaars vooruit te helpen in deze uitdagende periode en te helpen bouwen aan hun business”, besluit schepen van Middenstand, Jos Pierard.