Truiense gemeenteraad keurt klimaatplan goed: “75 miljoen euro de volgende 10 jaren voor een gezonder klimaat” Dirk Selis

26 mei 2020

11u58 1 Sint-Truiden De Truiense gemeenteraad keurde gisteren haar klimaatplan goed. De stad wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 % terugdringen ten opzichte van 2011. De stad voorziet hiervoor tegen 2025 een budget van in totaal 74,5 miljoen euro.

“Sint-Truiden investeert bijna 75 miljoen euro de volgende 10 jaren om tot een beter klimaatplan te komen voor onze stad”, trekt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van leer. “80 maatregelen om de CO2 uitstoot te verlagen, 53 maatregelen om klimaatverandering tot stand te brengen en 400 concrete acties. Tijdens de opmaak van het plan hebben we er bewust voor gekozen om ook de stem van onze inwoners te horen en organiseerden een grote klimaat-enquête via onze website en in ons stedelijk informatieblad. We gingen bovendien ook naar al onze deelgemeenten en organiseerden twaalf klimaatcafés. Intussen organiseerden we ook een extra gemeenteraadscommissie, waarin het plan verder uitvoerig werd besproken. De resultaten van al deze bevragingen en overlegmomenten werden mee verwerkt in het plan.”

Nieuw stadskantoor

Met enkele zeer concrete acties wil Sint-Truiden haar klimaatplan een ‘smoel’ geven. Waarbij de bouw van een nieuw duurzaam stadskantoor op de voormalige kloostersite van de Minderbroeders en het nieuwe duurzame sportpark met zwembadcomplex de blikvangers zijn. Hun bomenbeleidsplan belooft 2.600 bomen extra op het grondgebied. En er komen extra elektrische laadpalen in het centrum en de dorpen.

Strakke opvolging

Ook het versterken van de korte keten in Haspengouw, de opmaak van een hemelwaterplan, de uitbreiding van het woonloket naar woon- en energieloket, het ombouwen van klassieke straatverlichting naar led-verlichting en de opstart van een onderzoek naar het gebruik van restwarmte op het Truiense grondgebied, zijn acties die de komende jaren op de agenda staan. De strakke opvolging en de rapportering van het klimaatplan zal om de twee jaar aan Europa overgemaakt worden, nadat deze besproken zijn op de gemeenteraad. Het Klimaatplan kon tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2020 rekenen op de goedkeuring van CD&V, Open VLD, NVA én Groen.