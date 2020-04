Truiense fruittelers beschermen hun bloesems met vuurpotten: “Tot aan de ijsheiligen blijven het onzekere tijden” Dirk Selis

01 april 2020

10u59 8 Sint-Truiden Fruittelers Piet Porreye en Veerle Vanhoof hielden vannacht hun uurwerk en thermometer nauwlettend in de gaten. Om twee uur was het dan zover en staken ze gewapend met bunsenbranders de vuurpotten aan in hun kersenplantages. Noodzakelijke maatregelen in het holst van de nacht, die ook prachtige beelden opleveren. Onze fotografe Karolien Coenen was er bij.

“Waar die vuurpotten voor nodig zijn? Die vuurpotten zijn heel belangrijk. Ze zorgen er namelijk voor dat de kersen de huidige nachtvorst overleven’’, legt Piet Porreye uit. “Dat zit zo. Appels en peren worden bij nachtvorst beregend. De ‘ijspegel’ die dan om de vrucht komt helpt het fruit te overleven. Maar kersentakken kunnen niet goed tegen het bevriezen. Door de vuurpotten aan te steken komt er warme lucht in de boomgaard, waardoor de vorstschade aan de bloemknop wordt beperkt. Nu de meeste kersenbomen in bloei beginnen te komen, worden ze kwetsbaar. En dus zijn de vuurpotten in de schuur een noodzaak. Als je op bed blijft liggen komt het misschien ook wel goed, maar we halen alles uit de kast om de kersen door deze periode van nachtvorst te helpen. Nu het zal dit jaar een kleinere kersenoogst worden in vergelijking met vorig jaar. Veel hangt af van wat het weer de komende dagen gaat doen. En met die voorspelde twintig graden in het weekend ziet het er alvast goed uit.”

Romantisch

“De bloesems ontluiken dit jaar een 10-tal dagen vroeger dan normaal omdat we een zeer zachte winter hebben gehad, wat nu resulteert in een vroeg voorjaar. Het zijn vooral de vroege kersensoorten en pruimen die het gevoeligst voor de nachtvorst zijn. Die staan al in bloei. Peren en zeker appels zitten in de beginfase. Ook de bestuiving en de bevruchting worden door de koude nachten belemmerd”, weet echtgenote Veerle Vanhoof. “Maar het heeft ook wel iets romantisch. Samen met Piet in het holst van de nacht tussen al die vuurpotten”, lacht Veerle. “Het zijn noodzakelijke maatregelen en het levert ook zo'n prachtige schouwspel op. Dan weten we weer waarom we voor dit beroep hebben gekozen.”