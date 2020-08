Truiense éénmanspartij hekelt overdreven snelheid in Melveren-Centrum: “Dit is hier een racecircuit geworden” Dirk Selis

19 augustus 2020

13u04 2 Sint-Truiden De Truiense éénmanspartij van bankdirecteur De Truiense éénmanspartij van bankdirecteur Bernard Derwa (72) is eens te meer een luis in de pels van het Truiense stadsbestuur. Deze week pakte Derwa uit met een actie om Melveren-Centrum met een snelheidsvermindering aan te pakken. Sint-Truiden gaat de situatie via haar mobiliteitsambtenaar onderzoeken.

Bernard Derwa klaagt met zijn actie de - volgens hem - hoge snelheid aan op de weg Melveren-Centrum. “Op deze, weg waar het psychiatrisch ziekenhuis Asster ligt, maar waar ook veel gezinnen met kinderen wonen, wordt gereden alsof het een racecircuit is”, vertelt Derwa. “Deze weg verbindt de twee assen Sint-Truiden-Diest en Sint-Truiden-Hasselt met elkaar en je kan ook nog doorsteken richting Zepperen, Brustem enTongeren. Op die manier wordt het stilaan een officieus deel van een ‘Grote Ring’. Dit neemt de allures van een snelweg aan. Ook zwaar vrachtverkeer komt hier weer vaker nu de verkeersremmende boompjes werden weggehaald. De levenskwaliteit van de mensen in Melveren-Centrum mag hier niet onder lijden en daarom vraag ik een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur”. Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft Derwa een grote affiche aan zijn gevel laten hangen met een racewagen en de boodschap ‘Wij eisen 50 kilometer per uur.’

Gewestweg

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) reageert: “Eerst en vooral gaat het hier over een gewestweg en is de regelgeving van het gewest van toepassing. Dat betekent 70 kilometer per uur met een dynamisch verkeersbord in de buurt van de tuinbouwschool waar je gradueel 30, dan 50 en vervolgens terug 70 kilometer per uur kan rijden. Op dit ogenblik is de weg afgesloten tot aan de brug omdat in het eerste stuk er door Aquafin en het gewest nieuwe riolering en fietspaden worden aangelegd. Dit wil zeggen dat het verkeer dat van Herk-de-stad komt aan de rotonde in Melveren richting N80 moet rijden, en dat is inderdaad langs het psychiatrisch ziekenhuis.”

Onderzoek

“Het stuk weg tussen Melveren en de rotonde aan de Hasseltsesteenweg is dan weer een heel brede gemeenteweg waar gedeeltelijk 70 per uur geldt, terwijl het gedeelte tussen de Schoolstraat en de eerstvolgende straat aan de brug 50 per uur aangeeft”, gaat Heeren verder. “Dit is een verbindingsweg met dus een afwisselende snelheid van 70 en 50 per uur waarbij inderdaad het verkeer vanuit Herk-de-stad wordt afgeleid om via de N80 verder te rijden of richting Hasselt of richting Tienen. De vraag om de verbindingsweg volledig zone 50 te maken is voorgelegd aan onze mobiliteitsambtenaar.”