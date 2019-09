Truiense dierenambulance draait overuren: “Van een koe in de beek, over agressieve korenslangen tot een verdwaalde kerkuil” Dirk Selis

27 september 2019

14u46 0 Sint-Truiden “Het was deze week wel een echte beestenboel”, lacht Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service. “We zijn 22 keer moeten uitrukken in veertien dagen. Van een koe in de beek, over agressieve korenslangen tot een verdwaalde kerkuil. Ik had niet gedacht dat we het zo druk zouden hebben toen ik begin van de maand begonnen ben.”

“Eerst moesten we in Wellen een tamme kerkuil ophalen die al een hele dag in een tuin zat”, vertelt Helleputte. “Die brachten we naar het Natuurhulpcentrum. Verder pikten we een tam konijn op in Rukkelingen. Die konden we in de namiddag herenigen met de eigenaar. Ook kwam er een oproep binnen voor rare geluiden in een kelder. Dat bleken uiteindelijk twee kittens te zijn die in de kelder gesukkeld waren. Dan kregen we nog twee egeltjes binnen, eentje verzwakt en eentje zat vast in een kelder. We werden door de politie opgeroepen om bijstand te verlenen bij het vangen van twee loslopende schapen. Langs de N80 in Kerkom moesten we een buizerd met een gewonde vleugel vangen die in de berm zat. Gisteren haalden we ook nog eens twee korenslangen van een meter lang op in Landen. Ze waren agressief geworden en de eigenaars wilden er vanaf. Ten slotte werden we gisteren ook door een wandelaar gebeld om een koe te redden die in een gracht in Halmaal was gesukkeld. Gelukkig hielp de brandweer ons en kregen we Bella terug in haar weide”, besluit Mathieu.