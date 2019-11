Truiense DDC danst in het Sportpaleis voor Rode Neuzen Dag XL DSS

12u07 0 Sint-Truiden Rode Neuzen Dag XL vindt aanstaande vrijdag plaats in het Antwerpse Sportpaleis. Talrijke BV’s zullen een liveperformance geven voor ruim 25.000 toeschouwers. Voor de flasmob werd dit jaar de Truiense DDC uitgenodigd door choreograaf Roy Julen. Maar liefst 60 dansers zullen er het beste van zichzelf geven.

“Zo kunnen we bij Davinia’s Dance Complex ook ons steentje bijdragen aan het goede doel dat lokale schoolprojecten steunt die jongeren mentaal en fysiek sterker maken”, vertelt Davinia Janssens. “Onze dansschool voelt zich vereerd en trots dat we dit mogen meemaken. Dit is de droom van iedere danser en het is een mooie danservaring. Ik ben nu al trots op iedereen en Roy Julen en de VTM-productie enorm dankbaar voor het vertrouwen in de danskwaliteit van Davinia’s Dance Complex."

Geweldige ervaring

Louise Selis (14), één van de dansers, kan niet wachten totdat het vrijdag is. “Ja, dat wordt een geweldige ervaring, hé”, vertelt Louise. “Dansen op het hoofdpodium van het Sportpaleis, wie kan dat zeggen. Maar ik vind het ook belangrijk dat we tegelijkertijd stilstaan bij de jongeren die zich minder goed in hun vel voelen. Dat we daar op zo’n manier aandacht aan schenken, dat maakt deze ervaring voor mij alleen maar nog meer bijzonder.”