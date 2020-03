Truiense crèche BabyBabelouba slaakt noodkreet: “Maatregelen graag, of er volgt een onvermijdelijk faillissement” Dirk Selis

19 maart 2020

14u09 0 Sint-Truiden De Truiense Queenie Vanswijgenhoven van BabyBabelouba slaakt een noodkreet: “Beste Wouter Beke, help ons aub!” De Truiense heeft het gehad met de tegenstrijdige beweringen: hou uw kind thuis, maar de crèches moeten verplicht openblijven én de ouders moeten doorbetalen. Ondertussen belooft Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) de sector te zullen helpen.

“Ook wij staan aan de frontlinie”, steekt Queenie Vanswijgenhoven van wal. “Omdat de overheid ons verplicht open te blijven opdat we het mogelijk kunnen maken dat de meest belangrijke beroepen hun zorgtaken kunnen uitvoeren in strijd tegen het virus. Alle begrip. En de bijkomende risico’s nemen we erbij. Iedereen moet tenslotte z’n steentje bijdragen. Maar dan; de theoretische aanbevelingen zijn duidelijk: hou 1,5 meter afstand, bedek je mond, ontsmet de handen regelmatig, vermijd contacten zoveel mogelijk. In de praktijk is dat bijna onmogelijk. Ververs maar eens een pamper en geef maar eens eten aan die ukkepukken vanop 1,5 meter afstand. Sorry, maar dat is gewoon onmogelijk.”

Haakse communicatie

“De communicatie van de laatste dagen wekt enorme frustraties op”, zucht Vanswijgenhoven. “Eergisteren ontvangen we het bericht dat er niets verandert aan de huidige regeling in verband met de respijtdagen (20 dagen dat de ouders niet moeten betalen voor onvoorziene afwezigheid red.). Gisterennamiddag vernemen we plots via Kind & Gezin om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Sterker nog, de regel van de respijtdagen vervalt, afwezigheden in de periode van 14 maart tot 6 april tellen dus niet mee in deze berekening. We worden anderzijds wel verplicht om open te houden! Twee maal staat dit haaks op de eerdere communicatie. We hebben dadelijk gecommuniceerd met al onze ouders, wanneer dan blijkt dat enkele uren later het tegenoverstelde waar blijkt te zijn. Enfin, we kunnen de grote frustraties en vragen van de ouders terecht begrijpen”,

Onvermijdelijk faillissement

“Kijk, we werken vandaag met 6 gemotiveerde en gepassioneerde mensen die we voltijds in dienst moeten houden terwijl we vandaag op 20% zitten van onze normale aantallen”, gaat Vanswijgenhoven verder. “Wanneer dit zo verder gaat, is het gevolg erg duidelijk... een onvermijdelijk faillissement. De verschillende regeringen in dit land vragen een immense inspanning van onze mensen maar trekken dan de financiële strop ook nog eens dicht en geven onduidelijke aanbevelingen, waar is de logica? Er zou nadien compensatie komen maar ik kan u zeggen: dan zal het te laat zijn, dit is financieel niet houdbaar! We stellen ons erg flexibel op en proberen ons personeel gemotiveerd te houden maar trop is te veel…”

Inkomen gegarandeerd

“We staan voor een enorme uitdaging met de strijd tegen corona”, reageert Vlaams Minister Wouter Beke (CD&V). “Misschien wel de grootste uitdaging die we in ons leven zullen meemaken. Het zijn ongeziene tijden, die elk onderdeel van de samenleving onder druk zetten. Ik besef dat we een zware inspanning vragen van mensen in de kinderopvang. Ik kan het respect voor hun inzet niet genoeg benadrukken. Dankzij hen kunnen dokters, verpleegsters, agenten, kassiersters, … met kinderen aan de slag blijven en hun levensnoodzakelijke opdrachten uitvoeren. Ook de kinderopvang is vandaag dus levensnoodzakelijk. Dat dit financieel ook tot veel zorgen leidt, begrijp ik maar al te goed. Daarom hebben we gisteren ook beslist dat de overheid de financiële gevolgen van deze crisis op zich zal nemen. Zowel voor wie initiatief neemt, voor wie er werkt en voor de ouders. Onze mensen werken nu dag en nacht om dit concreet uit te werken. Ik wil deze vrouw en anderen in de sector dus geruststellen: zij zullen inkomen hebben. Ik zou het ook liever anders zien, maar vraag expliciet om de kinderopvang aan de gang te houden, speciaal voor mensen die werken in die cruciale sectoren. Dat mensen verwarrende boodschappen krijgen, betreur ik. Ik kan enkel verwijzen naar de officiële kanalen, zoals de snelinfo van Kind&Gezin. Ook zelf probeer ik via mijn sociale media zo snel als mogelijk de beslissingen te communiceren. We zullen erover waken dit nog sneller en duidelijker te doen.”