Truiense charmezanger Freddy Davis draagt cd op aan door corona overleden vrouw Anita Birger Vandael

18 juli 2020

17u36 0 Sint-Truiden Truienaar Freddy Swijsen (60) - bekend onder zijn artiestennaam Freddy Davis - Truienaar Freddy Swijsen (60) - bekend onder zijn artiestennaam Freddy Davis - verloor dit voorjaar zijn partner Anita aan het coronavirus . Ruim drie maanden later brengt hij zijn nieuw album ‘Ambiance in't Kot’ uit. Hij draagt dit album op aan zijn overleden vrouw.

Anita overleed op 3 april aan de gevolgen van het virus. “Ze was amper 55", zuchtte Freddy achteraf. “Wat haar is overkomen wens ik mijn ergste vijand nog niet toe. Ze heeft zonder haar naasten tegen dat virus moeten vechten. Enkel op het einde mochten we wij bij haar komen. Dat is verschrikkelijk!”

Omdat Anita altijd groot fan was van het vrolijke muziekgenre besloot Freddy toch een plaat vol feest- en fuifnummers maken. Tijdens de opnames was Anita er een paar keer bij, maar het eindresultaat heeft ze nooit mogen beluisteren. De entourage van Freddy benadrukt bovendien dat de zanger nog steeds doorgaat met optredens vanaf het moment dat dat weer toegelaten is. Achter de schermen wordt alweer gewerkt aan een nieuwe single.

Het nieuwe album is verkrijgbaar via de fanclub van Freddy Davis (via een mailtje naar thoelen.kristien@telenet.be)of via webshop bol.com die de cd in Vlaanderen verdeelt.