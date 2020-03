Truiense Cafébaas bedenkt geniaal plan om café open te houden: “De komende drie weken schenk ik afhaalpinten” Dirk Selis

13 maart 2020

18u34 4868 Sint-Truiden Philip Blavier (26) cafébaas van ’t Elfde Gebod, het enige dorpscafé van Zepperen bedacht een geniaal plan om zijn café toch open te houden. Zijn café, dat in de schaduw van de Sint- Genovevakerk ligt, gaat zich de komende weken specialiseren in afhaalpinten.

“Afhaal mag wel, dus kunnen mijn klanten hun pinten voortaan hier aan het raam afhalen”, zegt Philip Blavier. “Ik geef ze door via mijn raam en hou een veilige afstand met mijn klanten. Je kan mij ook bellen, dan kom ik de pinten brengen. Uiteraard binnen een afstand dat het schuim nog op de pinten staat. Kijk je kan staan huilen als cafébaas of je kan creatief zijn er iets aan doen. Ik kan mij als jonge ondernemer geen drie weken verlof permitteren. Dus we zien wel hoe het loopt.” Schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld) vindt het alvast een goed idee. “Of het mag, weet ik niet meteen. Dat moet ik navragen, maar het is alleszins een zeer leuk idee. Zo zie je maar, Truienaren zijn toch inventieve mensen.”

Afstand bewaren

“Strikt genomen mag het”, zegt Lieselot Van Mol van Horeca Vlaanderen. “Afhaal is toegelaten, dus afhaalpinten vallen daar onder. Alleen kan het wel niet de bedoeling zijn om op die manier buiten feestjes te organiseren. Mensen moeten wel degelijk afstand van elkaar houden.”