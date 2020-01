Truiense Basisschool start Kamerplantenhotel Dirk Selis

07 januari 2020

17u08 0 Sint-Truiden De Momentumschool in Sint-Truiden start een plantenhotel. “Mensen kunnen hun verlepte planten in onze school afleveren en de leerlingen gaan ermee aan de slag om ze nieuw leven in te blazen”, zegt directeur Kris Selis.

Het is eens wat anders dan elke jaar die bladeren en planten tussen een telefoonboek te proppen. De Momentum basisschool in Sint-Truiden start van 15 januari met een plantenhotel. Truienaren kunnen er hun verlepte kamerplanten nieuw leven in laten blazen. “We hebben er ons helemaal op voorzien”, zegt directeur Kris Selis. “Samen met de leerlingen gaan onze leerkrachten met de planten aan de slag. Ze krijgen een eerste klas verzorgen. We praten er zelfs tegen. Wanneer de kamerplanten terug op krachten komen, dan mogen de eigenaars ze terug komen halen. Ook als mensen op vakantie gaan, mogen ze hun kamerplanten bij ons komen afzetten. Op die manier leren onze kinderen alles over het plantenrijk. Het is een andere manier van onderwijs dan dat onze generatie gewend is. Wij moesten vroeger 5 verschillende planten en bladeren tussen een telefoonboek moesten leggen. Nu komt het groen naar de klas. Hopelijk zijn het wel niet allemaal sanseveria’s”, lacht Selis.

Repair Café

Maar dat is lang niet alles. Ook het Repair Café vindt er opnieuw onderdak. “De voorbije jaren vond het Repair Café maandelijks gastvrij onderdak in het Technicum en beschikte over een vast herstellokaal in het Oud-Atheneum in de Zoutstraat”, vertelt Lode Vanhoudt. “Beide verhuizen nu vanaf 15 januari 2020 naar Momentum. De vrijwilligers van het Repair Café zijn voortaan maandelijks te gast in de refter van basisschool Momentum voor het herstellen van zowat alles: fietsen, huishoudtoestellen, computers, kleding en zo meer. Ook het vaste herstellokaal wordt in deze school ondergebracht.”

“Door de samenwerking kiest de school Momentum samen met de leerlingen, de ouders en de hele buurt voor een warme en duurzame samenleving”, zegt directeur Kris Selis. “We streven er naar minder afval en helpen mekaar over alle grenzen van leeftijd of afkomst heen.”